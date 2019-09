Infoeme | comunidad | Redes sociales - 21 de Septiembre de 2019 | 12:47

Video viral: un tropiezo “maradoniano”

En los últimos días circuló un divertido video registrado en el playón de una estación de servicio del Microcentro olavarriense. Un distraído trabajador que acudía a su lugar de trabajo no vio el cordón y tuvo una corrida “memorable” hasta los surtidores. La escena fue objeto del ingenio popular y terminó ilustrada con el audio del recordado gol de Diego a los ingleses relatado por Víctor Hugo Morales. A no ponerse tristes que ¡un tropezón no es caída!