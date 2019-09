Sin Inferiores por la Primavera, pero con mucho para ver en la ciudad

Como es habitual, Infoeme te acerca la agenda deportiva para el sábado y domingo venideros. Se destacan las finales de la Liga Fantástica, FOLA y los Cuadrangulares de las categorías formativas de la Asociación de Básquet de Olavarría.



El sábado comenzará con los Cuadrangulares de Mini en las Copas de Oro y Plata de la Asociación de Básquet de Olavarría y si bien no hay actividad en la ciudad ya que serán en Tandil y La Madrid forman parte de las actividades del fin de semana.



También durante la mañana del sábado, se realizará una clínica de boxeo a cargo de Marcelo Domínguez que está gestionada por la Subsecretaría de Deportes y Recreación de Municipio Partido de Olavarría desde las 9:30 a 12:00 en el gimnasio Dojo Pantera (Aguilar 3595).



La Final de la Liga Fantástica en el Buglione Martinese desde las 15:00 se roba la atención entre las diversas competencias del fútbol amateur olavarriense.



Además habrá Veteranos, OFA y FALIO y una nueva fecha del Torneo Interbarrial que además festejará la fecha con un picnic.



El handball de Ferro también se presentará en el Día de la Primavera. Desde las 8:50 recibirá a Acha en una larga jornada.



Además, en el Parque Guerrero se disputará el XXIII Torneo Nacional de Hockey Social Sub14 y las Semifinales de la Copa Challenger “Memorial Caddie Pablo González”.



Ya en la jornada dominical habrá mucho fútbol para elegir y también la atrayente prueba de Corim.



La carrera tendrá lugar en el Barrio Los Robles desde las 10:00 en dos distancias y estará fiscalizada por el CAVO.



En idéntico horario comenzarán los Cuadrangulares de Oro y Plata para la categoría Sub15 en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y en la ciudad de Las Flores.



Por otro lado, la séptima fecha del Torneo Clausura enfrentara a Cosecha Mundial vs Embajadores desde las 15:00 en el Parque Guerrero y desde 15:30 jugarán Hinojo vs El Fortín, Embajadores vs Luján, Sierra Chica vs Loma Negra y San Martín vs Ferro. En todos los casos dos horas antes se jugará la Reserva.



El Fútbol Olavarriense Libre Amateur jugará la Final del Torneo Apertura en el Ricardo Sánchez desde las 16:00 con el enfrentamiento entre Barrio Eucaliptus y Coronel Dorrego.



Por último, y durante los dos días del fin de semana se llevará a cabo un Torneo Aniversario “Carlos O. González” con la presencia de la Sociedad de Fomento Amoroso, Durañona y El Provincial, además de los locales.