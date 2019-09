“Fue una buena práctica, quería ir viendo cosas”

El entrenador de Estudiantes, Gustavo Fernández hizo un pequeño balance de lo visto en el primer partido amistoso y de lo que buscará en la última etapa de la pretemporada pensando en el debut del 15 de octubre en La Liga Argentina.

“Fue una buena práctica, es lo que se puede rescatar. Queríamos tener una oposición diferente a la que veníamos trabajando para poder sacar más conclusiones” comenzó diciendo el coach “bataraz” para después agregar: “Están alejados de la parte defensiva que pretendemos, pero también entiendo que es la primera oposición que tenemos y estaba pensada como un entrenamiento. Son parámetros para charlarlos con los jugadores, más que para esperar algo en particular”.

En cuanto al observación personal de cada jugador del platel el “Lobito” hizo principal hincapié en Mariano Marina pero también habló de los que llegaron como refuerzos: “Quería ir viendo cositas para luego hablar con cada uno de ellos; quería verlo a Mariano Marina en acción en un partido después de su lesión, lo mismo a Tomás Ligorria y a “Pato” Rodríguez para poder sacar una conclusión y ayudarlos y ayudarme a conseguir su mejor versión”.

Párrafo aparte para Matías Sesto, el jugador no es parte del plantel pero igualmente sumó minutos en el primer amistoso y de ello también habló el entrenador: “Hoy forma parte de nuestro plantel y lo considero parte más allá de que contractualmente no está ligado al Club. Es un jugador que me encanta la forma que tiene de incorporarse, está siempre atento dentro de la cancha, es muy prolijo, me gusta mucho pero si se queda, no es algo que determine yo”.