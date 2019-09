Guadalupe Casasola compitió en Bahía Blanca

El pasado fin de semana se disputó en las instalaciones del Museo del Deporte, el 2° I.R.T. Sub 2200 “Ciudad de Bahía Blanca”, evento que significó una de las etapas del Circuito de Integración Serrana y sirvió como clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200.



Guadalupe Casasola viajó a Bahía Blanca en representación del Club Obras Sanitarias de Buenos Aires entre el medio centenar de jugadores de distintas ciudades de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.



El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.



Al cabo de siete rondas, resultó ganador Nelson Luján (ELO 2138), de Saladillo, tras aventajar por sistema de desempate a Marcos Surgen (ELO 2091), de General La Madrid, y Julián Sapienza (ELO 2048), de Merlo, luego de que todos sumaran 5 ½ unidades.



Casasola, por su parte, quien ya estaba clasificada a las Finales Amateur Sub 1700, finalizó 22° con 4 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, por lo cual resultó Mejor Dama y ganó 35 puntos de ELO.



Fuente: Bernardo Costanzo