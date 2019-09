Con los ojos en China pero con mucha actividad en Olavarría

Como es habitual, Infoeme te acerca las propuestas deportivas para el venidero fin de semana.



El sábado, como cada sábado, dará inicio con las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Olavarría y la Asociación de Básquet de Olavarría.



Por un lado comenzando –en sus mayoría- a las 10:00, en los gimnasios de Ferro, Estudiantes y San Martín, además de en Independiente y Comercio se jugará una nueva fecha de las Copas de Oro y Plata organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría.



Además, el fútbol menor jugará la 4º fecha del Torneo Clausura en las canchas de Estudiantes, El Fortín, Embajadores, Racing y Loma Negra dando comienzo a las 11:00.



También en Estudiantes, como cada fin de semana, habrá variadas propuestas. El hockey será local ante Los Cardos Verdes desde las 10:00, en el Macrogimnasio se disputará el 3º Regional de patín artístico Divisional A, B, 1º y 2º que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo. El golf también tendrá acción con la disputa de un Medal Play.



El fútbol amateur tendrá nutrida actividad y en etapas decisivas. El fútbol veteranos jugará la sexta fecha del Torneo Clausura, habrá FALIO, OFA y la final de la Liga Fantástica, además de otra fecha de Colonias y Cerros.



Por último, en el predio de la calle Independencia, Racing recibirá un encuentro de rugby infantil que contará con la participación de clubes de la ciudad y la zona.



Ya en la jornada dominical, luego de la Final del Mundial entre España y Argentina, habrá más actividad deportiva en la ciudad donde se destaca la fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.



Luján vs El Fortín, Embajadores vs Cosecha Mundial y Ferro vs Hinojo jugarán desde las 15:30 para cerrar la sexta fecha del segundo torneo del año que comenzó con el partido entre Racing y San Martín.



El fútbol de Campaña jugará la tercera fecha en Crotto y el femenino se trasladará a Loma Negra para una nueva fecha del segundo torneo del año. Ambas competencias reguladas por la Liga de Fútbol de Olavarría.



La Final de FOLA tendrá lugar en el Ricardo Sánchez desde las 17:00 con el cruce entre Barrio Eucaliptus y Coronel Dorrego y en el Colegio Nuevas Lenguas se disputará una nueva fecha del Circuito Olavarriense de Ajedrez Infantil.