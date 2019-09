Luz y Fuerza se presentó en Bolívar y se prepara para brillar en el “Macro”

Patinadoras “lucifuercistas” se lucieron en Bolívar el pasado fin de semana y otro grupo se prepara para presentarse en el 3º Regional de patín para la Divisional A, B, 1ª y 2ª, además de 3ª y 4ª de la Divisional C.



La Escuelita de Luz y Fuerza realizó destacadas actuaciones en la vecina localidad de Bolívar donde pasó el Torneo Regional para la categoría Quinta de la Divisional C.



Josefina Rojas fue campeona regional y Martina Mazzey también logró subir al primer escalón del podio. Además, Malena Sapson fue tercera en Escuela y el quinto en Libre.



Las patinadoras que se entrenan bajo la dirección técnica de Catalina Americo, estuvieron acompañados por familiares y amigos.



Por otro lado, el venidero viernes dará comienzo un nuevo Regional en la ciudad organizado por la Asociación del Centro en el Macrogimnasio del Club Estudiantes.



La actividad dará comienzo el día viernes con pruebas de pista y competencias con la participación de 16 deportistas.



Victoria Herrera, 19 años, Nacional A , categoría Junior en disciplina Escuela; Fiorella Aquila, 16 años, categoría 3era B, en disciplina Escuela y Libre; Giuliana Aquila,10 años, categoría 2 da C, en disciplina Escuela y libre; Sofía Salicio, 11 años, categoría 2da C , en disciplina Escuela y Libre; Lucia Andreu, 22 años, categoría 2da C, en disciplina Escuela y Catalina Rojas, 12 años, 3era C en disciplina Escuela y Libre saldrán a pista.

Además competirán: Morena Leira, 12 años, categoría 3era C, en disciplina Escuela y Libre; Carmela Ninni, 11 años, 3era C, en disciplina Escuela y libre; Sol Stular, 12 años, 3era C, en disciplina Escuela y Libre; Martina Rossi, 15 años, 3era C, en disciplina Libre; Lucia Alberca, 18 años, 3era C, en disciplina Escuela y Libre; Belén Altamira, 17 años, 3era C, en disciplina Escuela y Libre; Morena Fernández, 10 años, 4ta C, en disciplina Escuela y Libre; Juana Arouxet Acosta, 11 años, 4ta C, en disciplina Escuela y Libre; Catalina Darrigrand, 13 años, 4ta C, en disciplina Libre y Aldana Zarate, 14 años, 4ta C, en disciplina Escuela y Libre.