“Si Dios quiere y los vecinos nos acompañan tendremos un buen resultado”

El intendente Ezequiel Galli, a solas con Infoeme. Busca la reelección con Juntos por el Cambio, a cuatro años de, quizás, una de las grandes sorpresas políticas de la historia reciente de Olavarría. Observa la elección polarizada, pero no con el ex intendente, sino con Aguilera. La nacionalización de la campaña, los fondos provinciales y nacionales, el Impuesto a la Piedra, y las obras.

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Fotos: Andrés Arouxet

De sorpresa a realidad: lo que fue un bombazo en octubre de 2015, se transformó en una gestión que, el 10 de diciembre, cumplirá 4 años. Que, en la esperanza del propio jefe comunal, quiere que sean 8. Ezequiel Galli, abogado de 38 años, busca continuar en el Palacio San Martín hasta el 2023.

De Cambiemos a Juntos por el Cambio: escoltado siempre por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, todos quieren renovar sus cargos. Afianzado en la Transparencia, las obras públicas y una nacionalización del discurso, expresa que “no hay que volver al pasado”. Con más sectores en el espacio local, con una elección catalogada como “polarizada”, Galli se tomó un buen rato de su tiempo para dialogar, a solas, con Infoeme.

-Es el candidato que busca revalidar sus cuatro años de trabajo en el Municipio, ¿cómo es su forma de hacer campaña en esta ocasión? Inevitablemente es distinto a lo que pasó hace 4 años, también hace 2… ¿Qué significa ir por la reelección?

-Significa, quizás, el segundo desafío más grande de mi carrera. El primero fue encarar una elección siendo un candidato que no venía de la política, joven, desconocido y ese fue el desafío más grande. Haber podido ganar por más de 11 puntos de diferencia creo que sobrepasó las expectativas. Hoy ser candidato siendo Intendente es un gran desafío también: no es fácil poder dividir los tiempos, que es lo que más escasea y lo más difícil de administrar. Pero realmente con el equipo que hemos armado para la campaña y con la organización que estamos teniendo, la agenda, las actividades, estamos tratando de respetar a rajatabla toda la planificación que hicimos. De esa manera estamos obteniendo buenos resultados.

-¿Cuáles son los resultados o los puntos favorables?

-Hemos tenido reuniones con un montón de sectores, vecinos, lugares, recorrimos obras. Cuando uno planifica las cosas y cumple con lo que había proyectado se hace más fácil. Lógicamente, cuando vienen los reclamos es sobre lo que estamos haciendo, el vecino está esperando una respuesta. Por eso en esta primera campaña lo que hicimos fue contarle a los vecinos lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos durante los primeros tres años y medio, y después de las PASO iniciaremos una campaña diferente de cara a las elecciones de octubre. Es un lindo desafío, cuando recorrés una obra, charlás con los vecinos, te cuentan que están conformes con lo que venimos haciendo, es un mimo también.

-En lo estrictamente político tiene novedades: a tono con lo nacional, tiene una “pata peronista” en el armado de listas, ¿qué significa tener este sector dentro de sus listas, así como también al radicalismo con sus idas y vueltas?

-Quizás lo nacional viene anclado a lo nuestro (sonríe). Nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo. De hecho en 2017 estuvimos cerca de haber acordado y no se dio en ese momento, pero pudimos empezar este año ya planificando una construcción política. No sólo el curismo: otros sectores peronistas también que se acercaron y valoraron la gestión, sorpresiva para muchos porque realmente ven que pudimos abordar situaciones desde todos los ámbitos. Cuestiones hasta por el espacio, de acuerdo a lo ideológico según lo que dicen del otro lado. Pero demostramos que desde lo ideológico pudimos apostar a hacer obras en lugares donde mucho tiempo no estuvo el Estado presente; abordar situaciones difíciles y en muy poco tiempo.

-Más allá de los acuerdos, ¿ahí pesa el lineamiento partidario en otros estamentos?

-Cuando uno tiene una misma idea de ciudad, Provincia y País, de lo que la política quiere o ejecute, es muy fácil ponerse de acuerdo. Cuando empiezan las mezquindades o personalismos ahí empieza a correrse de eje la discusión y es más difícil. Lo dije en una reunión que tuvimos en Sierra Chica. El hijo de Nico (Marinangeli) se le colgaba de la pierna, era una situación cómica y lo que plantee fue que cuando nos sentamos con Mario (Cura) por primera vez me dijo “no quiero ser candidato a nada”, me manifestó querer construir una ciudad mejor y buscar un recambio generacional en la política. Y es lo que se está dando. Está bueno que se puedan articular distintas ideas, construir desde las diferentes visiones de ciudad y políticas para llevar adelante.

-Se le ha criticado mucho el tema de las inversiones de otros estamentos que no sean el local, ¿cómo analiza desde su mirada este tema?

-Veo con muy buenos ojos las inversiones de Provincia y Nación. Que se haya logrado que estos gobiernos empiecen a invertir en los pueblos del interior (con el caso de Fondo de Inversión Municipal) que fueron casos exitosos y se logró que haya miles de concretas. Celebramos cada convenio que firmamos, en definitiva es cambiarle la vida a los vecinos con plata que no importa de donde venga. Si es de Nación, Provincia, si es de un organismo internacional: en definitiva son obras concretas, palpables que le cambian la vida a los vecinos. Le pueden cambiar la realidad por ejemplo en dejar de usar una garrafa y tener la red de gas en la puerta de la casa, o dejar de pagar el atmosférico porque se hicieron las cloacas con fondos de Nación como pasó en Villa Magdalena, Tiro Federal o en el Luján y Villa Floresta con fondos de Provincia. Cuando critican eso la verdad es que, realmente, hago caso omiso.

-¿Y los fondos locales?

-También estamos haciendo obras con fondos municipales, genuinos, como la compra de 3200 luminarias LED que estamos colocando; la obra del Hospital; la iluminación del Parque Mitre; las cloacas del Hipólito Yrigoyen…se están haciendo muchas cosas con fondos municipales. Te puedo hablar de la Tasa de Red Vial, en la que logramos que los caminos rurales hoy sean transitables, la gente del campo está muy contenta. Son fondos que administramos nosotros y le damos respuesta a un sector que lo pedía hace tiempo. Celebro que el gobierno nacional haya hecho obras en todo el país, y que le han costado un 40% menos al Estado. Haber pasado la página de la corrupción y hacer obras sin corrupción realmente es algo para celebrar. Y hay que agradecer a la gobernadora por hacer una planta depuradora para las unidades penitenciarias que afectaban el medio ambiente de la localidad. No se podía respirar los días de calor en Sierra Chica porque los desechos cloacales de las cárceles no se trataban, iban al pueblo. María Eugenia Vidal con sus fondos hizo esa planta. Y María Eugenia no lo podría haber hecho si el presidente no tomaba la decisión quizás de devolverle a la Provincia el Fondo de Conurbano. Se transforma en un círculo virtuoso que redunda en mejorarle la calidad de vida a los vecinos.

-Independientemente de la función de la PASO, ¿Olavarría tendrá una elección polarizada o por las características políticas habrá una elección de tercios?

-Sigo viendo una elección muy polarizada. Se está viendo una elección muy nacionalizada, en realidad. No surgió una tercera fuerza con fuerza como para poder hacer una elección de tercios. Será una elección donde se va a elegir entre dos opciones: un modelo cultural de país, que quiere seguir avanzando, que se abra al mundo, que respete las instituciones, a la Justicia, a los medios, la división de poderes, y en ese sentido se votará un modelo cultural de país entre una u otra opción. La tercera vía no la veo apareciendo. En Olavarría la tercera vía tiene un candidato que fue intendente durante 8 años y la verdad que no se ve un clamor por el regreso del ex intendente. Si fuera eso podés pensar en corte de boleta violento y se dé algo así, pero la gente está eligiendo entre la continuidad o el volver para atrás. En distritos del interior se verá de manera fuerte la figura de Mauricio Macri, que creció mucho en las últimas semanas. Se está palpando mucho más la reactivación económica, que todavía no es la que quisiéramos, pero se está vislumbrando: la cosecha de este año, la ganadería, minería en nuestro caso, creo que será una elección polarizada.

-¿Cómo analiza su pensamiento sobre el Impuesto a la Piedra? Hoy tiene una postura casi apelando a la experiencia que le dio su cargo, ¿qué balance realiza?

-Durante el inicio de mi gestión la oposición intentó de todas las maneras posibles que no pueda pagar los sueldos. Me desfinanciaron de una manera bastante astuta en algunos casos. No me permitieron acomodar las Tasas que era necesario para acomodar los números del Municipio. En ese momento planteamos la necesidad o la posibilidad de subir un punto al Impuesto. Menos todavía, se opusieron en ese caso. Y después fuimos evaluando y viendo que, con el aumento del despacho y los precios sólo se fue acomodando. No creemos que la solución de un Municipio sea modificar las alícuotas productivas. Si realmente con la inflación y aumento de los costos del cemento y la piedra que acompañan la inflación, más el despacho realmente solo se fue aumentando. Hacer un doble aumento podemos hasta ponerla en riesgo judicialmente. La Corte ya se expidió, la Tasa es legal, está todo correcto, el monto es el que corresponde, y hay que buscar otras formas de tener recursos. Una es siendo más transparente como lo hicimos en estos 3 años y medio. No siempre la solución está en sacarle al empresariado local.

-¿Qué cree que pasará el 11 de agosto? ¿Qué cree que pondrán en consideración a la hora de votar?

-Primero que es fundamental que vayan a votar. Una PASO en el 2017 no era tan importante como la que tendremos el 11 de agosto. El vecino irá a votar convencido de que quieren seguir adelante con este modelo de país. Otros irán convencidos de que quieren volver al autoritarismo y al modelo de país populista, que sabemos que no funcionó. Y otro tanto irá a votar decidiendo el voto cuando se paren delante de la mesa con todas las boletas. Cada uno tiene en sus manos el poder de decidir sobre el futuro de nuestro país. Y cada uno hará una lectura diferente. Estamos muy convencidos y tranquilos que lo que hicimos en 3 años y medio en materia de infraestructura, salud, seguridad, educación y demás hará que muchos vecinos nos quieran acompañar. El 11 de agosto pensaremos en cómo encarar la elección del 27 de octubre. Si Dios quiere y los vecinos nos acompañan tendremos un buen resultado.