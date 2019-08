Fernández-Fernández: “Me pone contenta porque no hago carreras aventura”

Los olavarrienses se presentaron en Mar del Plata en los 15K Laguna Open Sport y tras las victorias fueron entrevistados por la prensa local.



“Me pone contenta porque no hago carreras aventura” dijo Cecilia una vez cruzado el globo para agregar: “siempre me cuido porque no hago aventura pero hoy vine decidida a largarme con todo y poder ganar”.



La olavarriense que demoró 56 minutos 22 segundos aclaró que: “Fue una experiencia muy linda, esta carrera de aventura es lo único que hago en el año y me encanta a pesar de que me da miedo a perderme en el bosque”.

Sobre el triunfo de su compañero, la atleta contó que "se recuperó de una lesión y que me pone feliz que haya ganado, esto lo motiva e impulsa a seguir".



Por otro lado, Gustavo fue el primero en llegar en el recorrido organizado por Open Sports y Mutti Eventos en 48 minutos y 27 segundos. “Estoy contento, es la tercera vez que la corro y la segunda vez que la gano y la otra fue un tercer puesto” rememoró el destacado atleta.



“La organización es buena, el circuito está bien marcado y es difícil que te pierdas, el guía va con la mejor onda y el clima estuvo bastante bueno” destacó Fernández mientras seguían arribando corredores a la Laguna de los Padres.

Fuente: Leandro Sánchez