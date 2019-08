Herrera 9º y Weimann 26º en Termas de Río Hondo

La primera tanda clasificatoria de la 8ª fecha del año de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo finalizó con la pole provisoria de Marcos Fernández, quien este domingo buscará su segunda victoria en la categoría.

El puntano, con el Nissan March del equipo JF Racing, registró 1m58s469 para superar a Alejandro Valderrey, quien quedó a 0s112, y a Walter López (Nissan March) a 0s133 de la punta. Maximiliano Bestani (Nissan March) ocupó la cuarta posición, a 0s183 del más rápido.

Los mejores diez los completaron el campeón Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), Gastón Grasso (Toyota Etios), Joel Borgobello (Volkswagen Gol Trend), Alejo Borgiani (Volkswagen Gol Trend), Agustín Herrera(Renault) y Ever Franetovich (Fiat Palio), este último puntero del torneo.

El piloto olavarriense había sido el mejor de la primera tanda de entrenamientos, pero a la hora de la clasificación la goma nueva no resultó todo lo beneficioso que esperaba y por ello bajó al noveno lugar en el clasificador. “Tenemos un auto que está para quedar entre los cinco mejores, comenzamos muy bien en el entrenamiento pero a la hora de clasificar la goma nueva nos perjudicó, de todos modos queda una clasificación más mañana y estamos confiados en meternos más adelante. Si bien descargamos kilos hay autos mas livianos que nosotros y eso se nota, esperemos cerrar un buen finde para descontar puntos en el campeonato”, analizó el “Chapulín” en dialogo con Puesta a Punto por FM 90.7.

Alejandro Weimann, no tuvo una buena clasificación, el piloto que compite con el Toyota Etios del JCB Motorsort quedó en el puesto 26º, lejos de sus pretensiones. “La verdad que me equivoqué yo a la hora de cerrar la mejor vuelta por venir colgado para tratar de cerrar la mejor vuelta y me pasé, de todos modos tenemos un buen auto y se que podemos estar más adelante”, analizó el “Bebo”.

TN C2 - T. de Río Hondo - 1° Clasificación

1 Marcos Fernández Nissan March 1:58.469

2 Alejandro Valderrey Fiat Palio a 0.112

3 Walter Lopez Nissan March a 0.133

4 Maximiliano Bestani Nissan March a 0.183

5 Nicolas Posco Fiesta Kinetic a 0.211

6 Gaston Grasso Toyota Etios a 0.307

7 Joel Borgobello Vw Trend a 0.339

8 Alejo Borgiani Vw Trend a 0.428

9 Agustín Herrera Renault Clio a 0.453

10 Ever Franetovich Fiat Palio a 0.534

11 Julián Lepphaille Toyota Etios a 0.578

12 Fernando Gómez Fredes Nissan March a 0.636

13 Matías Signorelli Nissan March a 0.689

14 Facundo Leanez Toyota Etios a 0.701

15 Renzo Testa Fiat Palio a 0.738

16 Gastón Iansa Fiesta Kinetic a 0.740

17 Jerónimo Núñez Nissan March a 0.896

18 Damián Markel Toyota Etios a 0.919

19 Diego Leanez Toyota Etios a 0.994

20 Juan Pablo Rotondo Fiesta Kinetic a 1.156

21 Martín Alessi Renault Clio a 1.320

22 Lucas Bagnera Toyota Etios a 1.502

23 Sebastián Pérez Chevrolet Onix a 1.571

24 Jorge Possiel Toyota Etios a 1.819

25 Gabriel Scordia Fiesta Kinetic a 1.913

26 Alejandro Weimann Toyota Etios a 2.100

27 Miguel Ciaurro Toyota Etios a 2.201

28 Facundo Rotondo Fiesta Kinetic a 2.235

29 Sergio Fernández Nissan March a 2.915

30 Ignacio Procacitto Vw Trend a 2.949

31 Carlos Rabanal Renault Clio a 3.068

32 Agustín Bonomo Ds3 a 4.215