“No quería ilusionarme, había una chance pero las reglas no son siempre claras”

El anochecer de este martes será un día que el deporte olavarriense no olvidará ya que Agustín Vernice anunció su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Siempre se da que hay redistribución en las plazas de clasificación a los Juegos y si se dan algunas variantes y en este caso pasó eso que llegó hasta mí” quiso simplificar el palista del Club Estudiantes.



Después el representante olavarriense explicó la situación en detalle: “Siempre que cualquier deportista clasifica en más de una prueba le da lugar al que está atrás; el checo Josef Dostal clasificó en K1 y en K2 y pasó al sexto Aleh YURENIA. Después, Japón tenía una plaza por ser anfitrión siempre y cuando no clasificara ningún otro bote y lo logró en el K4 por lo que liberó otro lugar que fue al francés Etienne HUBERT que había clasificado en K2 y lo llevó al octavo, que es español y como España ya tiene el cupo máximo de atletas permitidos la plaza me toca a mí y si bien falta una confirmación la plaza debería ser para mí”.



El olavarriense que entrará a la historia del deporte local afirmó que las “reglas no están claras y siempre benefician a los países con más poder y por eso no quería decir nada… por miedo de que como soy de Argentina las cosas no estén a mi favor” pero “después de este recibimiento no tenía por qué no decirlo”.



Con los cánticos de fondo y la gente a la espera de una foto con el doble medallista panamericano, Vernice dijo que “después de la final estaba angustiado porque tenía la clasificación al alcance de mis manos e hice un gran trabajo y así y todo no alcanzaba para estar en Tokio en primera instancia”.



“Me felicitó el presidente del Comité Olímpico nacional en el aeropuerto de regreso y si bien no llegó la confirmación oficial, él afirmó que estaré en los Juegos Olímpicos” sostuvo el integrante de la Selección Argentina que en estos días solo piensa en el descanso ya que “se me hizo bastante largo con los Juegos Panamericanos y el Mundial”.



Objetivo cumplido, por sacrificio, trabajo y dedicación y otro capítulo en la corta carrera de Agustín Vernice que se transformará -a mediados del 2020- en otro olavarriense “olímpico” con tan sólo 24 años de edad.