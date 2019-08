San Martín recibió a El Fortín en el juego inaugural del Torneo Clausura de la “Copa Memorial F. Sesto” y fue victoria para el “león serrano”.



El equipo sierrabayense derrotó a El Fortín por un reñido 59 a 57 en el 1º partido del Torneo Clausura.



La competencia continuará con los cruces entre Racing de La Madrid vs Pueblo Nuevo, Loma Negra vs Ferro y Estudiantes vs Mineros.



Fuente: Prensa ABO