Bullrich defendió al policía que pateó a un hombre: “protegió a los ciudadanos”

Una importante polémica se desató en las últimas horas a partir de la muerte de un hombre que fue pateado por un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La víctima cayó duramente contra el asfalto, sufriendo heridas que poco después le ocasionaron el deceso.

La viralización de las imágenes de cámaras de seguridad expuso aún más el accionar policial, algo que fue consultado a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó que "el policía lo quiso reducir, no lo quiso matar. Estaba protegiendo a los ciudadanos de una situación amenazante, ese es el marco general que hay que plantear", planteó

"No se puede mirar el video (del hecho) sin entender el contexto”, añadió y afirmó que la víctima "estaba generando una amenaza", ya que entre sus prendas portaba un arma blanca.

"El cuchillo es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona, porque si uno se acerca lo pueden matar. La situación fue tratar de que esa persona no siguiera en una actitud agresiva, con una metodología que evidentemente no es la mejor. La mejor hubiera sido que ese policía tuviese un arma adecuada para esa circunstancia, como una taser. En este caso tuvo que usar su cuerpo y tuvo un desenlace lamentable, que sin dudas el policía no buscó. No sacó su arma de fuego", agregó.