Premio “Expresarte”: Ignacio Montoya Carlotto y la capacidad de libertad

Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo en el Teatro Municipal, la décimo tercera entrega del premio “Expresarte”. En esta oportunidad se distinguió a Ignacio Montoya Carlotto a partir de una propuesta conjunta del intendente Ezequiel Galli y el senador Dalton Jauregui.

Antes del evento, Ignacio habló con los medios y confesó que le cuesta “definir” a los premios: “me dan como cosa, un poco de vergüenza, eso de que por ahí otro lo merece más, pero son un mimo que está buenísimo y que me llena de alegría que sea acá en Olavarría, la verdad que eso me pone muy contento”.

Señaló que cree que “se puede trabajar con libertad con miles de condicionamiento que a veces te hacen pensar que esa libertad no es tanta” y agregó “hay un medioambiente para el arte que a veces se hace difícil de llevar adelante y uno tiene que hacer o se ve obligado o seducido a hacer algunas cosas que no son intrínsecamente el arte que uno hace para tratar de sobrevivir”.

Creo que hemos pasado muchas cosas en el país y una de las cosas positivas que nos han quedado de tanto dolor y tanta sangre es poder tener esa capacidad de libertad.

El 5 de agosto se cumplen 5 años del momento en que Ignacio conoce su identidad. Recordó este momento y lo describió como “un cimbronazo bastante fuerte, muy fuerte. Tuve toda una etapa de reconstrucción todos estos años para poder poner el barco en rumbo otra vez y poder atravesar todas esas circunstancias tan duras y tan difíciles y tratar de construir algo positivo”.

Ignacio, de traje impecable, buscó entre los bolsillos de su saco y encontró la entrada a los Premios Gardel: “mentira que lo uso para estas cosas nomas”, bromeó. La nominación a esos premios fue “la coronación a un trabajo muy lindo que hicimos con Nicolás y con Samuel, gente de acá de Olavarría. Asusta tanta cosa, pero es señal de que algo estará bien y hay que seguir por ese camino”.

Además, destacó el acompañamiento de su abuela, Estela de Carlotto. “Esta buenísimo que venga, ella viene siempre, bastante seguido, lo que pasa es que nunca ha sido oficial, me dijo que quería venir y me puse muy contento, me gusta que me acompañe la familia en esto”, contó.

La familia y los afectos reaparecerán más tarde, cuando el músico responda a la pregunta de ¿Quién sos?: “Soy el padre de Lola, esposo, músico, compositor, olavarriense, hincha de River, nieto recuperado… soy muchas cosas”.

El acto de premiación

El primero en tomar la palabra fue el intendente Ezequiel Galli, quien expresó: “estamos muy contentos, más que nada agradecer porque estén acá y reconocer a Ignacio que es alguien que hace mucho por la comunidad, hace mucho por la Cultura y es un fiel representante de la cultura. Lo ha sido siempre, cuando estuvo en el Municipio trabajando, siempre tratando de pelear y luchar por lo que siempre quiso que es el arte, es la música y realmente creo que es un gran reconocimiento que nosotros valoramos mucho que el Senado Bonaerense haya elegido su figura porque realmente ha hecho mucho por la cultura de Olavarría”.

“Aparte de ser un gran artista sos una gran persona y creo que realmente te lo mereces”, le dijo a Ignacio Montoya Carlotto y entregó el decreto que declara de interés municipal a esta entrega del premio Expresarte.

Por su parte, el senador Franco Bagnato enfatizó en relatar que “cada Senador tiene la posibilidad de proponer a una persona que merezca el reconocimiento. Las caras y las historias de las personas es una manera muy atractiva para querer aún más a la Provincia de Buenos Aires. Uno se enamora más de las ciudades cuando conoce a su gente”.

También mencionó que los galardones son elaborados por una ONG de la localidad de Vicente López y presentó un video que contó la historia de la organización.

Tras la proyección, tomó la palabra el senador Dalton Jáuregui y refirió que “como senador y sobre todo como olavarriense, significa un verdadero orgullo poder realizar este reconocimiento a Ignacio Montoya Carlotto. No solo por su música y su aporte a la sociedad sino por lo que significa en representación de la libertad de expresión. Las canciones de Ignacio reflejan esa libertad de la que hablamos”.

“Es una gran alegría que Pacho sea nuestro, que viva en Olavarría y el resultado de su música sea la inspiración del lugar que eligió para vivir”, añadió y presentó un video en el cual se realizó una entrevista a Ignacio, en la que él cuenta en primera persona su historia de vida.

Mención especial en la velada tuvo Estela de Carlotto, quien estuvo presente en el reconocimiento para su nieto “por su valiente testimonio de vida ligado a la expresión artística en libertad”.