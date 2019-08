Infoeme | policiales | Azul - 19 de Agosto de 2019 | 10:44

Absuelven a camionero con domicilio en Loma Negra por accidente con 5 muertos

En marzo de este año había sido condenado a tres años y medio de prisión e inhabilitado por el plazo de diez años para manejar. Pero, apelación mediante de su Defensor Particular, el fallo fue revocado desde la Cámara Penal de Azul. Los camaristas consideraron que el transportista no tuvo responsabilidad en ese grave incidente de tránsito y no descartaron que haya sido producto de una maniobra imprudente de un hombre que conducía otra camioneta.