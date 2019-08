Vuelve el fútbol a las canchas olavarrienses

Inferiores, fútbol femenino y de Primera División saldrán a la cancha a jugar una nueva fecha de los certámenes organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.



El sábado habrá definiciones de inferiores y el domingo volverán a jugar la Primera División, con sus cinco partidos y el fútbol femenino en el Domingo Colasurdo jugará entre domingo y lunes venideros.



El cronograma completo de actividades:



INFERIORES

7ª división – Todos 14:00

Loma Negra vs. Embajadores B (28)

Racing (28) vs. Hinojo

El Fortín (27) vs. Luján



Finales

En el estadio del Club Estudiantes se jugarán las finales entre los ganadores del Preparación y del Apertura para definir al primer campeón del año. Se juegan en el Parque Guerrero ya que el local clasificó en todas las categorías.



Sábado 17:

11:00 - Estudiantes vs. Racing – 10ª.

12:15 - Estudiantes vs. Racing – 8ª.

13:30 - Estudiantes vs. San Martín – 9ª.



FÚTBOL FEMENINO

Estadio Ferro C. Sud

Domingo 18 - Primera

09:45 Racing vs. Provincias Unidas

11:00 El Fortín vs. Tres Hermanos

12:15 Ferroviario vs. Nicolás Avellaneda

13:30 CEF Nº100 vs. Loma Negra

14:45 Pueyrredón vs. CEF Nº 44

16:00 Ferro C. Sud vs. Luján



Lunes 19 - Sub 15

13:00 Ferro C. Sud B vs. CEF Nº 100

14:00 Hinojo vs. CEF Nº 44

15:00 El Fortín vs. Racing

16:00 Ferro C. Sud A vs. Pueyrredón



RESERVA y PRIMERA

Domingo 18

Sierra Chica vs. El Fortín – 13:00 y 15:00

Luján vs. San Martín – 13:30 y 15:30

Estudiantes vs. Ferro C. Sud – 13:30 y 15:30

Loma Negra vs. Racing – 13:30 y 15:30 (Sin público visitante)

Embajadores vs. Hinojo – 13:30 y 15:30