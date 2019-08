Vuelve el boxeo a El Fortín y la velada se presentó en sociedad

En el salón de fiestas de la institución “fortinera” se realizó el lanzamiento oficial del venidero festival amateur.



Como cada mes, habrá actividad boxística en la ciudad con una velada con 9 combates amateurs en el Club El Fortín y este martes se realizó la presentación oficial con la presencia de Carlos Miceli -Vicepresidente del club anfirtrión-, el organizador Carlos López, autoridades de la Comisión Municipal de Box y deportistas que se subirán al ring en la noche del viernes.



“Esperamos una noche de narices chatas” coincidieron los presentes este martes en el lanzamiento de la actividad que comenzará a las 21:00 y tendrá como pelea de fondo la revancha entre Jesús “Maquinita” Burgos y Alexis “Terrible” Torres.



En la segunda noche de boxeo del Club El Fortín como entidad afiliada a la Federación Argentina de Boxeo se presentarán púgiles de las distintas escuelas olavarrienses en una noche que promete.



“Es la despedida del amateurismo del “Terrible” Torres” dijo el organizador López a la vez que agregó: “Traemos muy buenas peleas para que los olavarrienses disfruten de la noche”.



Por su parte, Miceli destacó que quedaron muy conformes después del debut como club afiliado y que “deseamos poder sumar la disciplina al Club, pero la realidad es que hoy no contamos con espacio físico para hacerlo y estamos apoyando desde nuestro lugar”.



La velada que estará fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo y el apoyo de la Municipalidad de Olavarría -representada este martes a través de Marcelo Verna- tendrá además a un olavarriense radicado en Benito Juárez en la pelea de Semifondo.



Representando a los diversos gimnasios locales, se subirán al ring: Facundo Farías vs Raúl Pérez, Braian Rodríguez vs Facundo García, Sasha Bertolano vs Milagros González, Pablo Luna vs Nahuel Leiva, Cristian Cavia vs Marceo Duharte y Gonzalo Cepeda vs Matías Stremel.



Desde la organización destacaron en el lanzamiento que también estaba programado el combate entre Rodrigo Mensi y Maximiliano Heredia, pero el visitante sufrió una lesión y se encuentran trabajando para conseguir un rival.



Pasó la presentación, empieza la cuenta regresiva y El Fortín se prepara para, nuevamente, recibir el deporte de los puños en su espacio de la avenida Urquiza que se vio colmado el pasado mes de junio.