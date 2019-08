El Fortín se prepara para recibir un nuevo Festival de Boxeo

Vuelve el boxeo a la ciudad con un Festival amateur en las instalaciones del Club El Fortín.



El próximo viernes desde las 21:00 en la entidad de la avenida Urquiza se llevarán a cabo 9 peleas dentro del ámbito amateur.



La actividad organizada por Carlos López y fiscalizada por la Comisión Municipal de Box tendrá como pelea de fondo el cruce entre Jesús “Maquinita” Burgos y Alexis “Terrible” Torres y el Semifondo será entre el olavarriense radicado en Tres Arroyos Braian Pérez vs Lautaro Ulibarren.



La Revancha entre Burgos y Torres promete acción ya que ambos llegan con destacados títulos a la ciudad. Burgos es múltiple campeón y llega a la Ciudad en condición de invicto sobre 35 peleas y su rival de turno -Torres- ostenta más de 100 combates y un paso por la Selección Argentina de boxeo amateur.



Además varios púgiles olavarrienses se subirán al ring en la velada del próximo viernes representando a los diversos gimnasios locales. Pelearán Facundo Farías vs Raúl Pérez, Rodrigo Mensi vs Maximiliano Heredia, Braian Rodríguez vs Facundo García, Jaqueline Campos vs Milagros González, Pablo Luna vs Nahuel Leiva, Cristian Cavia vs Marceo Duharte y Gonzalo Cepeda vs Matías Stremel.



Luego de obtener la habilitación para albergar espectáculos de esta índole, El Fortín vuelve a ser anfitrión del deporte de los puños en una noche que promete acción.