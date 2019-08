Macri: "Hoy el kirchnerismo tiene mucha más responsabilidad que antes del domingo"

El presidente de la Nación habló en conferencia de prensa tras la derrota en las primarias, y señaló que la fuerte devaluación del lunes se debe, según su visión, a que “la alternativa del kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo”. Confirmó que evalúa medidas en torno al nuevo escenario económico, pero no las dijo.

Horas después de conocerse oficialmente el resultado de las PASO, con la victoria de Alberto Fernández sobre el actual presidente Mauricio Macri, el mandatario brindó una conferencia de prensa en conjunto con su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto.

En primera instancia, agradeció a “los más de 7 millones y medio de argentinos que nos acompañaron con los votos para seguir en el camino del cambio. Todavía tenemos mucho por recorrer”.

A su vez, señaló que “toda elección es un mensaje y lo escuchamos. Los votos que no nos acompañaron reflejan una bronca acumulada de un duro proceso económico de hace años, de la herencia difícil que recibimos”.

“Entendemos la derrota. Tenemos más cosas para mostrar, proponer, debatir, hacer. La elección en octubre será una buena oportunidad para mostrar que el cambio continúa”.

Tras culpar a las encuestas, dijo que “hay que hacernos cargo de las dificultades que generó la elección” y admitió que “hoy tuvimos un día muy malo”.

Si bien dijo que evaluaban medidas para ayudar a quienes fueron perjudicados por lo sucedió con la economía este lunes, no especificó exactamente qué hará.

Luego de ello, culpó al kirchnerismo por generar “promesas que no se pueden llevar adelante” y que el mercado respondió con la suba del dólar. “Tenemos que gobernar, y no queremos que este proceso eleccionario no afecte más a los argentinos”.

“El problema mayor que tenemos los argentinos es que alternativa del kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo” denunció.

“No hay dudas de, si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, se consolidaba el proceso de baja de inflación y a partir de este resultado electoral se da vuelta todo, demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo no le confían en lo que pretenden hacer con la Argentina”.

“Ellos ya gobernaron, tienen que decir que van a hacer algo distinto” siguió.

En un tono sumamente confrontativo con el Frente de Todos, señaló que "hay que ser cuidadosos. Todavía no sucedió la elección. Esto es una oportunidad para ver qué puede pasar el día después". “Esto es sólo una muestra de lo que va a pasar" cerró, con dureza.