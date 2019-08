Denuncian que está caído el sistema de escrutinio en todo el país

Con una demora de cerca de una hora, la oposición denunció con dureza al sistema “Smartmatic” por la importante demora de carga del escrutinio. El apoderado del PJ, Jorge Landau, señaló que "nuestros fiscales en el Correo nos informaban hace 45 minutos que el sistema funcionaba con intermitencia. Hace 20 o 25 minutos nos dicen que el sistema está completamente caído".

En el mismo sentido, el apoderado de Consenso Federal y precandidato a diputado nacional, Alejandro "Topo" Rodríguez, sostuvo que "está caído el sistema nacional de cómputo en todo el país, y es muy triste".

Rodríguez sostuvo que este tipo de operativos "hay que hacerlo con tiempo, con transparencia, responsabilidad y eficacia, y el Gobierno nacional no hizo ninguna de esas cosas. Decimos con toda conciencia que no lo hizo el Gobierno, porque la discusión no está en torno a una empresa, sino a una responsabilidad institucional del primero orden que es la del Gobierno nacional".

En ese marco, sostuvo que "es prudente y transparente que en el futuro el Poder Ejecutivo no haga ningún recuento de nada, porque es parte de la contienda electoral, y no puede ser que lleve adelante ningún conteo o escrutinio, debe ceder esa responsabilidad a la Justicia Electoral".

Por su parte, desde el Centro de cómputos aseguran que se trata de una falla en la transmisión a la sala donde los fiscales informáticos siguen el conteo de votos, y no en el Centro de Cómputos.