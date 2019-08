OlavarriaVota: Más de 800 efectivos de seguridad abocados a las elecciones

Algo más de 850 agentes de seguridad se encuentran abocados a las tareas preventivas y de seguridad por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que este domingo tendrán su día clave.

Sin embargo, todo comenzó con la madrugada de éste sábado y así pudo verse alrededor de las 4 cuando desde el Regimiento local comenzó el traslado de los agentes que estarán al frente de la custodia de la urnas y del interior de cada una de las 63 escuelas del partido de Olavarría que se encuentran designadas como punto de votación.

Infoeme dialogó con autoridades de la Guarnición Ejército Olavarría, desde donde se detalló que la totalidad de agentes, entre Escuadrón de Ingeniería y Regimiento, se encuentran abocados a las tareas de guardia y servicio. Se precisó que se trata del alrededor de 400 efectivos, que ya desde las 8 de este sábado se encuentran custodiando las urnas en los sitios de sufragio, tal cual les fue dispuesto desde el denominado Comando Electoral Nacional.

Similar es lo que sucede con la policía Bonaerense, ya que no sólo se ha abocado la totalidad de las filas locales, recargando en horas al personal, sino que las directivas fueron emanadas de manera directa por el máximo responsable de esa fuerza, el comisario general Fabián Perroni.

Con la firma del jefe de la policía Bonaerense llegaron las planillas y directivas en las que se expuso de manera precisa dónde debe cumplir funciones cada efectivo policial. El número total arroja también una cantidad de agentes superior a los 400.

Ese número se desprende, en principio, de la custodia que deben realizar afuera de cada uno de los puntos de votación. Se trata de dos agentes por escuela.

La Escuela N° 17, ubicada sobre Alsina y Bolívar y donde se encuentran las mesas para extranjeros, será la única que estará custodiada exclusivamente por la policía Bonaerense

El recargo de personal no sólo alcanza a las comisarías, subcomisarías y destacamentos, sino también las denominadas descentralizadas como lo son las áreas de Traslado de Detenidos, Gendarmería, Grupo de Apoyo Departamental, Escuela Juan Vucetich de Olavarría, policía Científica, Sub DDI y Drogas Ilícitas, quienes realizarán labores complementarias a las que realizarán agentes de policía Local. El Comando de Patrullas, por su parte, no cambiará su rutina y seguirá abocado a las recorridas por el resto de la ciudad.

Vale recordar que durante los últimos días se realizarán diversas reuniones para coordinar tareas, en encuentros en los que también tomaron parte referentes del Correo Argentino.