Asalto a la fábrica de pisos: los delincuentes se llevaron también cámaras de seguridad

Además de dinero en efectivo, los delincuentes se apoderaron de los dispositivos de seguridad, según detallaron las fuentes consultadas por Infoeme. Se instruyen diversas averiguaciones y tareas investigativas desde la subcomisaría de Loma Negra y la Sub DDI local.

No se detienen las averiguaciones en el marco del violento asalto que se registró en la noche del viernes en una fábrica de pisos ubicada sobre la Ruta Provincial N° 51, en las cercanías del barrio AOMA. Se instruyen diversas labores investigativas desde la subcomisaría de Loma Negra y la Sub DDI local.

El hecho se registró en una firma ubicada sobre Ruta Provincial N° 51 y San Martín, donde ingresaron, al menos, tres delincuentes armados y con el rostro cubierto. Agredieron al sereno y al propietario de la fábrica, quienes fueron reducidos a culatazos y maniatados.

De esa manera lograron apoderarse no sólo de una suma de dinero en efectivo que aún no habría sido establecida, además de los dispositivos de seguridad del lugar, un dato no menor con vistas a la reconstrucción de los hechos y, más aún, para avanzar sobre la identidad de los autores.

No obstante, se instruyen diversas medidas para avanzar sobre los delincuentes, todo bajo la dirección del fiscal en turno, el doctor Christian Urlézaga. Las averiguaciones, en principio, se encontrarían caratuladas como “robo agravado por su comisión en poblado y en banda”.

Las víctimas, quienes registraron lesiones de menor carácter, ya brindaron su versión de los hechos ante personal policial, información que también ya es analizada desde la justicia y las distintas fuerzas de seguridad abocadas a la investigación.