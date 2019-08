Álvarez Rodríguez: “en tres años y medio hicieron mucho daño”

En el marco de su visita a Olavarría, la diputada nacional del Frente de Todos (y precandidata a renovar su banca por cuatro años más) Cristina Álvarez Rodríguez, se tomó unos minutos para visitar la redacción de Infoeme y charlar a solas sobre varios temas. Criticó con dureza las gestiones de Cambiemos en el país y la provincia, pero en el mismo sentido pidió “ser mejores” y proponer a la ciudadanía otro proyecto.

Álvarez Rodríguez estuvo acompañada del precandidato a Intendente del espacio, Federico Aguilera, que señaló que “para nosotros es importante y una alegría recibir a Cristina en nuestro Municipio. Intercambiar experiencias, ver la realidad que atraviesan los sectores que atraviesa nuestra localidad”. Visitaron la Casa Popular Valeria y mantuvieron una reunión en el Consejo Local del PJ.

“Hay un denominador común en la Provincia cuando la recorremos y en toda la Argentina también, es el desempleo, la paralización de la Economía y el industricidio feroz al que nos sometieron Macri y Vidal” dijo la diputada en primera instancia.

En este sentido, agregó que “en la Provincia se duplicó el desempleo, roza el 12,6%, y la verdad que es un número que espanta. Significa que hay muchísimas familias bonaerenses que tienen a alguien o que no tiene trabajo, o está precarizado, o tiene miedo a perder el que tiene”.

En paralelo, claro está, señaló que el Frente de Todos “el eje fundamental es el trabajo, el empleo, la industria nacional y, como dice Alberto Fernández, 'encender la economía' y que volvamos a tener consumo interno, mercado interno y producción nacional”.

Con respecto al contexto, indicó que “está muy duro, pero nosotros estamos muy esperanzados: con Axel y Verónica en la Provincia, y con Alberto y Cristina en la Nación, tenemos la plena convicción de que por la experiencia que tienen los cuatro, su vocación de servicio pero por sobre todas las cosas porque ya lo hicieron van a poder volverlo a hacer”.

Los temas que tuvo el Congreso fueron variados, duros e intensos: “apenas Macri ganó las elecciones, en ese diciembre envía la Reforma Previsional, una de sus primeras leyes. Una de las más dañinas, porque fue a meterle la mano a los jubilados, diciendo que frente a la movilidad jubilatoria que habíamos logrado (dos aumentos al año) intentaron generar un nuevo código de cálculo que iba a mejorar”.

“Esas normas se van a volver a repetir si Macri gana. Quiero dejarlo en claro: va a haber reforma previsional más severa, habrá reforma laboral, y reforma tributaria sobre el IVA, que afecta la canasta básica de alimentos”.

Y agregó: “Cuando pedimos el voto, lo pedimos para que no se hagan normas que vayan en contra del pueblo argentino, que te sentó en una banca”.

Tras confirmar que “hemos decretado la Emergencia Laboral, la Emergencia Pyme, pero la verdad después el Presidente las veta, porque tiene esa facultad y va en pensamiento con su idea política” Álvarez Rodríguez insistió en que “está en nosotros la capacidad de ser mejores y ofrecerle a la ciudadanía propuestas concretas: cómo vamos a crear trabajo en Olavarría, habilitar créditos blandos para las pymes y que inviertan y produzcan. Bajar las tasas bancarias. Este es el camino, virtuoso, no es fácil, pero en tres años y medio hicieron mucho daño y esperemos poder remediarlo”.

Con respecto a su rol en el Congreso como mujer y las luchas del feminismo: “este es el tiempo de las mujeres. No solo en lo político, en el protagonismo social, comunitario, las mujeres siempre estábamos, el problema es que durante muchos años estuvimos invisibilizadas. Muchas veces a la hora de tomar decisiones o de tener cargos de mayor envergadura de los que podíamos asumir”.

Repasó, en este sentido, que “fui autora y con otras compañeras presentamos el proyecto 'Una y uno'. Las mujeres argentinas somos el 51% de la población, es una justicia distributiva tener esa representación parlamentaria”.

También resaltó la “Ley Brisa” y la “Ley Justina” e indicó que por su temática “son valiosas a la hora de construir una sociedad igualitaria y menos violenta. Aunque en realidad lo más violento hoy es no tener trabajo y que la gente no coma”.

“La gestión de Vidal es mala, sobretodo en dos cuestiones estructurales, que son centrales al estado garante del bien común, que es lo que dice la Constitución. La primera es la Educación Pública, la segunda la Salud Pública. Dos áreas donde no ha hecho pie”.

Recordó, en este sentido, que hay faltantes de vacunas en la Provincia y que “hizo que reaparezcan enfermedades como la meningitis, de transmisión sexual por la falta de entrega de preservativos y otras herramientas”.

“Se plantearon que los enemigos eran los docentes. Cuando terminaron en este año (electoral) de pelear con los docentes, y pudieron consensuar una paritaria empezamos a ver la infraestructura escolar que no tiene la inversión necesaria”.

De todos modos, en el cierre, señaló que “en Olavarría se hizo hecho inversión, a lo cual digo que es bienvenido. El tema no es ser fundacional: si lo hicieron bien, lo vamos a continuar. Nosotros hicimos bien el plan Conectar Igualdad, y ellos lo suspendieron. Eso no está bien. El Estado no es de un partido político, es de todos los argentinos”.