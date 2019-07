Copa América: Argentina le ganó a Chile y fue tercera

Con goles de Agüero y Dybala, la Selección se quedó con el tercer puesto de la Copa que se realiza en Brasil. En un partido caliente, Messi se fue expulsado y no salió al acto de premiación. Este domingo, Brasil y Perú disputarán la final.

El partido “que le importa a pocos” se transformó en un partido intenso, donde hubo expulsados, goles y puras emociones: Argentina le ganó a Chile por 2 a 1 y se quedó con el tercer puesto de la Copa América.

Los goles argentinos fueron en el primer tiempo: el primero fue del Kun Agüero tras una “avivada” de Lionel Messi en el saque rápido de un tiro libre. El segundo, de Paulo Dybala, tras un buen pase de Lo Celso.

Antes de finalizar la primera parte, la jugada del partido: Gary Medel chocó con Messi, empezaron los empujones y el árbitro no dudó: roja para los dos. El 10 argentino, tras esa jugada que tuvo una sospecha de “excesiva” (incluso no se consultó al VAR para revertir la tarjeta roja) no fue al acto de premiación.

En el segundo tiempo, Chile intentó por todos lados y logró el descuento por la vía del penal, a cargo de Arturo Vidal.

Tras el final de la Copa América para la Argentina, ahora vendrán amistosos hasta el próximo año, que comenzarán las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. ¿Sin Messi? Se presume que se perdería las primeras dos fechas por sanción.

Este domingo, desde las 17 horas, Brasil y Perú definirán quién es el nuevo campeón de la Copa América, que el próximo año tendrá una nueva edición.