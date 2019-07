Situación en los barrios: “sentimos el acompañamiento de las áreas del Municipio”

Tras los dichos de una precandidata a concejal, y también de la dura conferencia de prensa de la Mesa de Emergencia el último martes, dos referentes barriales, Mariano Ciancio y Myriam Ayalef, dialogaron con Infoeme acerca de la situación que viven no solo en sus barrios, Juan Martín de Pueyrredón y Lourdes, sino de lo que sucede en muchos puntos de la ciudad, las necesidades y las respuestas municipales, a las cuales resaltaron como “positivas”.

Ciancio, en primera instancia, dijo que “Hoy estamos viviendo un momento difícil pero tampoco hay que hacer de esto algo terrible, de crear la Mesa de Emergencia, salir a hablar desde el desconocimiento o sin tener en cuenta a todos los barrios”.

En este sentido, relató que “en el barrio tenemos 42 chicos en el merendero, están contenidos, contentos, no se trata solamente de la merienda, la bolsa de alimento o poder llevarse la cena o algo para ellos. Se trata de contenerlos, ayudarlos, acompañarlos, han surgido diversos problemas y que pudimos estar cerca”.

“Para poder atacar esas problemáticas o enfrentarlas, o ayudar necesitamos un buen dialogo con el Municipio. Gracias a Dios lo tenemos, a través de la Dirección de Deportes tenemos los profesores que nos brindan la contención a los chicos durante la tarde, ante cada problemática acudimos al Municipio que es quien tiene las herramientas. No podemos tomar el rol de trabajadores sociales ni psicólogos. Transmitimos la problemáticas y sentimos el acompañamiento de las áreas del Municipio”.

Myriam Ayalef, de vasta trayectoria en el ámbito social, indicó que trabajó “con todos los políticos de turno” e incluso que comenzó bajo la intendencia de Helios Eseverri, hace 18 años. “Siempre fuimos escuchados por el Municipio. Cuando empezamos en el barrio Lourdes no había nada, no había Territorial, nada”.

Tras señalar la ausencia del Estado en temas como el Deporte, Ayalef dijo que “la Subsecretaría de Deportes trabaja, desde el programa en verano, que van a las piletas. Hace unos años atrás íbamos día por medio, con este gobierno se va todos los días. Eso es mucha contención. Mucha gente desconoce esas cosas, los chicos concurren a la pileta como cualquier chico que va a una Colonia de Vacaciones. Van todas las mañanas, disfrutan del agua, se les da el desayuno, la merienda”.

“Después comenzamos con los torneos interbarriales en marzo. Somos 25 líderes que trabajamos en los barrios, y con el acompañamiento de los profesores podemos contener. No somos asistentes sociales, no somos psicólogos, pero siempre estamos dispuestos para escuchar a los chicos”.

En este sentido, recordó que “tengo un comedor, el Municipio me da mercadería. Me ayudan organizaciones sociales también, porque está bravo, hay necesidad. Pero damos meriendas, los profesores van lunes y jueves”.

Y agregó: “No tengo un montón de chicos para decir ‘hay una emergencia’. Allá en el barrio Lourdes hay otro comedor, pero en nuestra casa es un espacio para compartir”.

En temas vinculados a la salud, Ciancio se tomó unos minutos para valorar el rol de la sala del barrio, recordada por haber sido cerrada poco más de dos meses por problemas de seguridad. “Tenemos un gran equipo médico, odontólogo, secretaria, y hablamos con los vecinos. Yo vivo en el sector, en el barrio Pueyrredón. Te felicitan por la sala y a veces pido que se lo digan a los médicos y demás. En el barrio están atendidas las salas”.

De todos modos, el referente admitió que “sabemos que hay necesidades, pero más que alimento la gente necesita trabajo. Realmente tienen necesidades, no llegan a pagar la luz, viven de la changa, no tienen trabajo formal. Estamos cerca de eso para acompañar, tenemos ayuda de vecinos, amigos que colaboran” e insistió: “siempre estamos acompañados por el Municipio. Y no es ‘Ciancio está con Galli’, trabajé con José en su momento, conozco a Aguilera y su idiosincrasia, los conozco a todos, hablo con todos. Pero he sido escuchado siempre desde la gestión”.

“No podemos pedir una subsecretaría de Desarrollo Social paralela, no podemos ser hipócritas”.

Ayalef, en tanto, contó que “el Municipio por ejemplo me lleva mercadería. Nos dan un refuerzo, y a veces sobra. Y elegimos repartirla entre las familias de los chicos que van al comedor. Llevamos un control, no solo de comida, de ropa, lo que llega sabemos adónde va. Conocemos cómo se maneja el barrio, quien necesita, los talles, todo”.

“Hablamos con Diego Robbiani, Silvana Rosales, no nos pueden dar todo, pero siempre nos escuchan y nos dan algo. Como pasa con la leche, con el calzado. A nosotros tampoco nos sobra”.

Los dos señalaron que cada vez que pidieron leche, hubo colaboración del ámbito local. “Los profes tienen un grupo de Whatsapp con los chicos y las familias. Si llueve buscan alternativas para realizar actividades igual. Necesitamos que los chicos escuchen, que hablen y puedan contarnos lo que pasa. Ellos siempre nos dicen la verdad. Si comen, no comen, la realidad de sus familias”.

“No estamos en contra de la Mesa de Emergencia, tenemos distintas formas de ver las problemáticas” dijo Ciancio, aunque aclaró que “el tema es que nos pone mal que se haga o se hable desde los chicos y el hambre. Detrás de esto hay personas, nos pone mal ver cómo lo minimizan. No estoy enfrentado con nadie, con Roldán, ni con los precandidatos. Pero no buscamos hacer una subsecretaría de Desarrollo Social paralela en el barrio. Es imposible” cerró.