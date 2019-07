Ezequiel Galli y 'la foto': “Fue un encuentro casual, nos tomamos un café”

El intendente Ezequiel Galli se expresó sobre la foto publicada horas atrás donde se lo ve junto al ex jefe comunal José Eseverri en un bar de Capital: “se le está dando mucha importancia a algo que no debería” dijo y culpó a “la maldita grieta que tanto mal le está haciendo a nuestro país”.

Tras la inauguración de obras en el barrio Eucaliptus, el intendente Ezequiel Galli dialogó con los medios de varios temas. Entre ellos, la foto publicada ayer martes en la que se lo vio con el ex jefe comunal José Eseverri en un bar de Capital Federal, que más allá de la casualidad, arrojó múltiples interpretaciones.

Galli bajó el tono de la posible polémica y señaló que “no tengo nada que aclarar, es una zona donde hay muchas oficinas administrativas, donde uno tiene reuniones permanentemente”.

De hecho, admitió que “no es la primera vez que nos encontramos en Buenos Aires. Es un ex intendente, yo soy el intendente actual, da la casualidad que los dos somos precandidatos ahora, pero fue un encuentro casual, nos tomamos un café, charlamos de política lógicamente” y agregó: “para escondernos para tomar un café hay miles de lugares en Olavarría, no es necesario irnos a Capital a hacerlo”.

Además, señaló que “se le está dando mucha importancia a algo que no debería, creo que sería noticia si ‘se cruzaron en la calle y ni siquiera se miraron y no se saludaron’, eso sí podría ser una noticia, pero encontrarte con alguien que obviamente tenemos un concepto de ciudad diferente, cada uno tiene sus intenciones para esta campaña, para estas elecciones, yo tengo la intención de seguir gobernando la ciudad por 4 años, él tiene la intención de volver, la que decide en definitiva es la gente pero no por eso tenemos que fomentar esta maldita grieta que tanto mal le está haciendo a nuestro país”.

“Tenemos que fomentar el diálogo, el consenso y esto es una muestra de ello, que dos personas que son candidatos de espacios diferentes, que piensan distinto, pueden sentarse a tomar un café”.

Y agregó: “En la cancha somos rivales y lógicamente los dos queremos algo distinto y hay que plantearlo y la gente votará”.

En la reflexión, Galli dijo que “cuando uno está en esto obviamente que esta bueno sentarse y conversar con personas que piensan diferente, cuando uno solo conversa con las personas que piensan igual que uno no hay forma de construir ni de saber lo que piensa el otro”.