Robaron numerosos elementos de una obra en el barrio Paulownia

“No quiero sacar la cuenta de lo que perdí porque te amargas más”. Una mezcladora hormigonera, una carretilla, palas, picos, alargues, amoladoras, herramientas de mano y la lista sigue, a la par de lo que crece el valor de las pérdidas. Ese fue el saldo un cuantioso robo que fue descubierto con el inicio de esta mañana en el ya famoso barrio Paulownia, que ganó presencia en la opinión pública en las últimas semanas a partir de la queja de sus habitantes y la negativa a ser considerada la zona como un sector industrial.

Lo concreto es que también desde hace ya un tiempo esa polémica tuvo su correlato en las obras que allí se realizan, al punto que se había decidido postergar la construcción de una serie de galpones sobre avenida Pellegrini al 5400 “hasta que se calmen las aguas”, según se le expresó a este Diario.

Sin embargo, este lunes les tocó toparse con la peor de las noticias al descubrir que un grupo de delincuentes forzaron y abrieron el container que funcionaba como obrador y depósito de herramientas. En horas de la tarde dialogó con Infoeme y narró que se estaba llevando lo poco que le dejaron “para que no nos sigan afanando”, explicó a medida que daba cuenta que a inicios de año ya les habían robado hasta los medidores.

La dilatación en la resolución del conflicto y la sucesión de robos los obligaron a tomar la decisión de parar completamente la obra, con todo lo que eso conlleva. Detalló que en ese lugar tenía cuatro personas trabajando, pero que ahora se ven obligados a “sacar gente” debido a la imposibilidad de seguir con las tareas. “No sé qué va a pasar, por lo pronto vamos a sacar a la gente que teníamos laburando, tenia 4 laburando acá pero no puedo llevarlos a otra. No nos gusta pero no los puedo seguir bancando”, se lamentó. “Estas cosas te arruinan”, concluyó.

Ahora todo se encuentra sujeto no sólo a las investigaciones acerca de los responsables del robo, sino también al tratamiento que se dé en el Concejo Deliberante a la ordenanza presentada en los últimos días por el intendente Ezequiel Galli, tras vetar una anterior aprobada por los concejales en el ámbito deliberativo.