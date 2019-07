“El gobierno de la provincia estaba quebrado cuando llegamos”

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dialogó con los medios de comunicación locales tras el acto que encabezó este mediodía junto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la ruta 51.

Al ser consultada sobre cuál sería el mensaje que les daría a los industriales, considerando que en nuestra Ciudad hay 5 Parque Industriales, Vidal dijo: “Queremos crecer juntos, cuando vemos rutas como estas no son sólo para la producción del campo sino también para la producción del cemento”.

Asegura que quieren “llegar con productos nuestros a todo el mundo, el acuerdo con la Unión Europea tiene que ver con eso, con trabajo argentino que llegue a diferentes partes”.

Pero para eso “hay que tener, entre otras cosas, buena infraestructura” consideró al tiempo que expresó que “estamos para trabajar a través de los créditos de banco Provincia, en tres años y medio hemos logrado entregar 20 mil créditos más a empresas que los que se dieron en la gestión anterior al igual que el acompañamiento a las PyMes con tazas de descuentos para que no se vea afectada por lo que ocurrió el último año”.

Reiteró que “todo lo que hacen” es para que la persone que emprende, “del más chico hasta el más grande, apueste a crecer y nosotros seamos parte de ese equipo”.

Más tarde se refirió a la gestión del intendente Ezequiel Galli, “ha trabajado muy bien, junto a su equipo, a nosotros y al Presidente. Ha logrado que crezca el agua potable, las cloacas, llevar gas a lugares que no tenían, obras que estaban pendientes desde hacía mucho. Eso el vecino de Olavarría lo ve y lo valore. Es un hacer concreto que se puede hacer y ver. Estoy muy confiada en que los vecinos lo volverán a elegir”.

A Vidal también se le preguntó acerca de la situación económica concreta de la provincia y ella respondió con un análisis: “El gobierno de la provincia estaba definitivamente quebrado cuando llegamos, no estaba la plata para pagar sueldos y aguinaldos a 10 días. Hoy eso no sucede, hay muchas cosas que no me dejan dormir pero no ese temor. Hemos duplicado en obras como esta, tuvimos más fondos, al igual que lo que hemos invertido en Hospitales. Como el ejemplo de Azul, en el Hospital Materno, una inversión importantísima. Son cosas concretas que le cambian la vida a la gente”.

Fue contundente y aseguró que “sin dudas la provincia está mejor, recuperamos el fondo del Conurbano, eso nos ha dado más capacidad de hacer cosas porque por primera vez la provincia no se quedó callada, fuimos a dar la pelea que había que dar”.

Sobre el fondo de infraestructura municipal, María Eugenia, explicó: “Fue un fondo que empezó con nosotros e hizo la diferencia porque por primera todos los municipios, los 135, tuvieron obras en la provincia de Buenos Aires. Como esta ruta, que atraviesa tantos municipios, los trabajadores no preguntan quién gobierna en cada lugar. El fondo se discute en el presupuesto así que cuando lo discutamos este año será el mejor ámbito para debatir, qué más quiero yo que haya recursos para obras, pero hay que ver de dónde se financian, no sólo hay que estar para reclamarlo sino para ver de dónde sacarlos”.

La última pregunta a la gobernadora bonaerense tuvo que ver con la posibilidad de que haya debate entre los candidatos: “Para eso corresponde esperar que termine la primaria, donde no hay debate porque es para definiciones de cada partido político, y luego sí debatiremos qué es lo mejor en relación a cualquier propuesta de debate que se presente”.