Polémica por proyecto que instauraba el “Día de defensa de la escuela digna y segura”

En el marco de la sesión del HCD, un proyecto generó una de las primeras polémicas de la tarde: la intención de declarar como “Día de Defensa de la Escuela Digna y Segura” el próximo 2 de agosto generó un pase a comisión, un rechazo y el enojo de los gremios docentes, presentes en el recinto.

Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela Nº49 de Moreno, fallecieron a raíz de una pérdida de gas que produjo una gran explosión.

La concejal Alicia Almada presentó este jueves la propuesta, resaltando la cantidad de carteles en homenaje a los docentes fallecidos, Sandra y Ruben, que son “gente que ya no está, que son padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, amigos” y que “hablan por sí mismos. Relatan la Tragedia de Moreno”.

Señaló que el hecho, que data de un año atrás “fue un momento de inflexión por la infraestructura escolar, las falencias y la falta de atención” sumado a la movilización de vecinos que generaron una mayor concientización en ese temática.

Cientos de escuelas estuvieron cerradas por estos problemas. Hubo que hacer un replanteo para cotejar todos los elementos a gas de los colegios que son la segunda casa de hijos e hijas para que sean un lugar seguro.

La instauración de la fecha, generaría que se “recuerde y haga presente cuestiones que servirán para el futuro. El 2 de agosto se podría constituir como fecha recordatorio, de reflexión. Día de defensa de la escuela digna y segura”.

Gabriela Delía, basándose en un debate más profundo acerca de la importancia de instaurar una fecha y generar una reflexión puertas adentro del HCD dado que “no se dialogó”, pidió el pase a comisión.

La polémica con el pedido no se hizo esperar: Juan Sánchez señaló que entiende las posturas, las posibilidades de “enriquecer un proyecto” pero que es una resolución de 3 artículos y dos son de forma: “¿Tenemos que pasar a comisión esto? Pasarlo a comisión es no tomar partido sobre este tema. Esto que pasó y que lamentamos todos queremos que no vuelva a pasar, porque así como lamentamos a dos trabajadores podrían haber sido muchos más, podrían haber sido alumnos” y denunció que “la falencia al día de hoy en muchos lugares no se ha corregido”.

Al momento de levantar las manos, Cambiemos, Radicales Convergentes, y el unibloque del Frente Renovador acompañaron la decisión de pasar a comisión.

Esto generó un gran enojo de los sindicatos docentes que estaban presentes, que gritaron “Sandra y Ruben, presente, ahora y siempre” y se fueron del lugar señalando que “esto es la desidia de la gobernadora Vidal”.