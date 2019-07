Muerte del camionero: “fue la crónica de una muerte anunciada”

“Objetivamente hay un montón de cosas que faltaron para que esto no se diera y eso se lo quieren achacar a él”, enfatizó el doctor Sebastián Barletta, integrante del estudio jurídico Economist Lawyers. Junto al doctor Sebastián Gavazza viajaron este miércoles a nuestra ciudad para seguir de cerca los avances y novedades en la causa penal que se le sigue a Marcos González por la muerte de Hugo Hipólito Ciriac, el transportista que murió días atrás tras ser atropellado en la Ruta Nacional N° 226.

En los últimos días la novedad estuvo dada en la liberación del joven, algo que fue celebrado por sus defensores particulares, quienes halagaron lo hecho por el juez de Garantías Carlos Villamarín a medida que daban cuenta de una imputación “sobredimensionada” y “sin especificar la norma que se violentó”, añadieron.

“Un homicidio nos muestra todos los errores sociales que hay”, iniciaron para dar cuenta a una suerte de alegato tan atípico como inesperado, ya que focalizaron la responsabilidad de lo sucedido en la “corrupción” que no permitiría la realización de obras viales ni controles. “Es algo que nadie dice”, enfatizaron. “Estaban todas las condiciones para que el hecho se produjera ahí, objetivamente un montón de cosas que faltaban para que se diera y eso se lo quieren achacar a él”, enfatizó Barletta mientras señala al joven sierrabayense.

“Es la crónica de una muerte anunciada”, completaron retomando el mismo título de un escrito que fue remitido a Infoeme en las últimas horas. En ese documento se plantea el mismo posicionamiento y se anuncia la creación de un proyecto vial que sería acercado próximamente a autoridades locales.

“Van contra el más débil y lo muestran ante la sociedad. No es así, a nosotros no nos van a mentir. Sabemos qué es lo que está pasando, basta de mentirle a la sociedad, porque van a seguir muriendo personas”, continuaron y señalaron que una situación similar se da sobre los accesos y egresos tanto de Hinojo como de Colonia Hinojo. “Ruta cortada por un camino alternativo, hay un tráfico de vehículos que no está iluminado ni debidamente señalizado, falta de campañas de prevención”, enumeraron. Con todo ello enfatizaron que “Marcos no es el responsable” y es por ello que irán por el sobreseimiento.

“Fue una situación fea para mí”

Marcos González no dejó pasar la ocasión y brindo su versión de los hechos, buscando principalmente responder las acusaciones y comentarios en su contra. “Es feo cargar con esa mochila”, anticipó uno de sus abogados.

“Recuerdo bien lo que pasó, fue una situación fea para mí. Yo venía bien, con dirección a Sierras Bayas y la visibilidad era nula, no había zona demarcada ni luces, cuando veo a la víctima que se me tira encima de la camioneta, fue un segundo, trato de frenar y lo esquivo, pega en la parte lateral”, narró.

“En ese momento entré en un estado de shock, la mente en blanco. Seguí hacia un lugar seguro porque pensé que podría ocasionar más accidentes si frenaba, no sabía cómo socorrer a la víctima”, continuó. “En ningún momento trate de zafar o cubrirme de algo”, completó.

La última palabra la tuvo el doctor Gavazza, quien quiso dejar de manifiesto “el estado que se encuentra Marcos, de congoja y de solidaridad para con la víctima y su familia y amigos, Marcos es tan victima de lo que ocurrió como él”, concluyó.