Disculpas públicas de los árbitros locales tras un caso de censura

El pasado sábado y domingo, un medio local debió hacerle frente a un caso de censura por parte de los árbitros locales y este martes, se conocieron las disculpas por la situación.



Colegas de otro medio olavarriense se vieron imposibilitados de cumplir con su labor de la manera adecuada en dos canchas el pasado fin de semana por un mal entendido con los árbitros pertenecientes a la Asociación de Árbitros de Olavarría.



La Comisión Directiva de la AAO se comunicó con los periodistas afectados y ofreció, además de las disculpas pertinentes, la explicación de la sucedido.



Las dos ternas arbitrales implicadas tuvieron una mala interpretación de una de las normativas dictadas por la Liga de Fútbol de Olavarría donde se anuncia la prohibición de ingreso a periodistas al campo de juego mientras se desarrollan los partidos, este ítem no es inclusivo para fotógrafos y camarógrafos, función que le impidieron desarrollar a los periodistas en divisiones formativas y Primera División.



El comunicado completo anuncia:



“Por medio del presente comunicado, queremos ofrecer, de parte de la Comisión Directiva y todos los asociados a la Asociación de Árbitros de Olavarría, nuestras disculpas públicas hacia el portal informativo InfoZeta por los hechos acontecidos los días sábado y domingo.

También creemos importante aclarar que los ya conocidos hechos no fueron parte de un acto de censura por parte de las ternas arbitrales sino por una mala interpretación de una normativa de la Liga de Fútbol de Olavarría, la cual no permite el ingreso de periodistas al terreno de juego durante el desarrollo del encuentro, aunque si permite el ingreso de fotógrafos y camarógrafos.

Sin más que agregar, ofrecemos las debidas disculpas y garantizamos que estos hechos no volverán a suceder.

Asociación de Árbitros de Olavarría"