Olavarría tiene sus primeros clasificados a Mar del Plata

Los equipos de rugby y uno de hockey del Club Atlético Estudiantes son los primeros olavarrienses clasificados a la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2019 en Mar del Plata.



El plantel masculino Sub14 libre venció al equipo de Azul por 17 a 12, lo mismo hizo el plantel Sub16 libre, aunque el resultado fue ventaja para los olavarrienses de 47 a 7.



En hockey, el plantel clasificado es el Sub14 femenino, a cargo de los profesores Francisco Amoroso y Maximiliano Jara.



En cuanto a la eliminatoria local, continúan desarrollándose los partidos de diferentes disciplinas. En el caso del handball, la instancia se realizó en tres jornadas con la participación de 27 equipos de escuelas secundarias del distrito en el gimnasio del Colegio San Antonio.



Los clasificados fueron:



Femenino Sub14: EES 6

Femenino Sub16: EES 16

Femenino Sub18: EES 10

Masculino Sub14: EES 6

Masculino Sub16: Instituto Monseñor César Cáneva “B”

Masculino Sub18: Escuela Cristiana Evangélica



Finalmente, también se realizó la etapa local de Natación Personas con Discapacidad, con los siguientes resultados:



Sub 14 – auditivo masculino: Dylan Leal (Ideo)

+17 – auditivo masculino: Enzo Niz (Ideo)

Sub 14 – visual femenino: Micaela Vicente (EE505)

Sub 16 – visual femenino: Camila Frías (EE 505)

+17 – visual masculino: Kevin Dascon

+17 PC S7-S8 masculino: Luis Draghi

+17 PC S9-S10 masculino: Lucas Otermin

Sub 14 – intelectual femenino Estefanía Suárez (EE 504)

Sub 14 – intelectual masculino: Tomás Acosta (EE 502)

Sub 16 – intelectual masculino: Elías Medina (CFI N1)

+17 – intelectual masculino: Mariano González (CFI N1)

+17 – intelectual femenino: María Alejandra Ferreyra (Talleres Protegidos)