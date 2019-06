Barrio Paulownia: piden la “urgente intervención” del Municipio

En un polémico tema y ante la presencia de un grupo de vecinos, el Concejo Deliberante aprobó una resolución que pide la intervención urgente del Municipio en el barrio Paulownia, con la reactivación de obras industriales en el lugar.

El próximo lunes habrá una sesión especial, en la búsqueda de la solución del problema de fondo: que la zona donde se encuentra el barrio deje de ser “Industrial”. Con un agregado: varias empresas se empezaron a emplazar en el lugar, basadas en una ordenanza aprobada en 2017 que “nunca se reglamentó” en voz de la oposición.

Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría) tuvo duros conceptos al Ejecutivo, dado que no quisieron tratar la propuesta de Resolución sobre tablas (que igual se trató con los votos de la oposición, Martín Lastape incluido) e indicó que “se están instalando empresas, con silos”.

El edil eseverrista hizo un repaso de lo sucedido y criticó al Ejecutivo por la falta de información y falta de análisis. “Impidieron el desarrollo de la propuesta en el Concejo sobre el proyecto, que se tratará el lunes”.

Iguerategui denunció que “la Ordenanza del 2017 no está vigente, las construcciones no serían legales. Queremos darle respuesta a los vecinos, tenemos el deber”. Señalaron la urgencia del tratamiento dado que las construcciones volvieron a impulsarse: “No le eche la culpa a este cuerpo, señor Presidente, dado que el Ejecutivo no impidió la realización de estas obras cuando no estaba implementada la ordenanza”.

El objetivo de esta Resolución, en tanto, es “para marcarle el camino al Ejecutivo. Agotamos el camino. No queremos perjudicar a nadie, queremos que los vecinos puedan vivir en paz”.

Gabriela Delía (Radicales Convergentes) también repasó el pedido, y confirmó que viene desde febrero: “y hoy lo estamos tratando. No hay respuestas formales”. Señaló una reunión –en la que estuvo presente- con vecinos, Cenizo y Arguiñena. “Después hubo otra reunión con todos, hubo una propuesta alternativa para modificar esa zona. El Departamento Ejecutivo debe asumir su responsabilidad en el tema”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría. ¿El dato? Cambiemos otra vez votó en contra. Y Martín Lastape, que rompió el bloque y formó el unibloque “UCR”, otra vez votó a favor.