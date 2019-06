Nueva polémica en torno a la causa por extorsión en la policía vial de La Madrid

La Madrid sigue viviendo horas intensas en torno a la causa por extorsiones en la policía Vial de General La Madrid. Sin embargo, ahora todo se vio movilizado por declaraciones y afirmaciones realizadas desde Olavarría tanto por un abogado particular como su cliente, una funcionaria policial que supo desempeñarse en la vecina ciudad.

Se trata de una agente que fue separada de su cargo en una decisión tomada desde Asuntos Internos ante las inasistencias a su trabajo, algo en lo que coincidieron las fuentes consultadas. Sin embargo, también es punto de discordia ya que desde su parte se afirma que eso se habría debido a la negativa manifiesta de ser parte de prácticas extorsivas, algo que también habría fundamentado su abogado, el doctor Claudio César García, para requerir su reincorporación a las filas de la fuerza de seguridad bonaerense.

A partir de ello Infoeme desde hace ya algunos días inició el diálogo con diversas fuentes vinculadas con la causa inicial para conocer no sólo la veracidad de esa versión, sino también indagar acerca de las severas réplicas ocasionadas en La Madrid, las cuales lejos estuvieron de limitarse a la esfera policial sino también a la política, por sólo mencionar algunas.

Este Diario habló con referentes del municipio lamatritense quienes, si bien prefirieron que sus dichos sean vertidos en off the record, no dejaron pasar la ocasión para descartar de plano los dichos vertidos desde nuestra ciudad. La respuesta se explica en el hecho en que fue el propio Ejecutivo de la vecina ciudad el que formalizó la denuncia que permitió descubrir la red de extorsiones en la policía Vial, algo que se tradujo en la detención del ex jefe de esa dependencia y la imputación de otros tres funcionarios.

“Como no podemos permitir la corrupción, y por eso denunciamos, tampoco podemos permitir la mentira”, expuso una de esas fuentes a Infoeme. “Tenemos que defender al buen policía”, añadió para despejar el “manto de sospecha” sobre la fuerza.

La consulta de este Diario también avanzó sobre fuentes judiciales, tanto de Olavarría como de General La Madrid y la respuesta recibida fue la misma. En ambos casos se afirmó desconocer la existencia de tal denuncia por parte de una funcionaria policial, en contrapartida a manifestaciones periodísticas locales que ubicaban a la misma como el inicio de la investigación.

Luego también fueron coincidentes en no arrojar mayores precisiones acerca de la causa en sí ya que la misma sigue en curso más allá de que los cuatro imputados que tiene la causa fueron excarcelados recientemente. Por otra parte, también resta conocer cuál es el curso y recepción que tendrá en Asuntos Internos de la policía Bonaerense el planteo realizado por el doctor Claudio César García, quien reclama la reincorporación de la agente.