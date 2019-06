Saladillo: el intendente Salomón irá por la reelección

El actual jefe comunal que representa a Cambiemos anunció que buscará un nuevo mandato en las próximas elecciones: “Me gusta mucho la función pública, me encanta, es lo que más me desvela, me transforma; y la política es una herramienta para ejercer esta función pública”, expresó. No descartó un acompañamiento de Alejandro Armendáriz.

En conferencia de prensa, el intendente municipal de Saladillo, José Luis Salomón, anunció que buscará la reelección en su cargo por cuatro años más representando a Cambiemos.

Siendo el único orador, manifestó que “me gusta mucho la función pública, me encanta, es lo que más me desvela, me transforma; y la política es una herramienta para ejercer esta función pública”.

“En agosto se definen las candidaturas, para mí es un honor una vez más poder intentar este desafío y me siento con las ganas. Prolongué el anuncio pero había fijado el mes de mayo y hoy es el último día así que tenía que decirlo” señaló también.

“Si el pueblo entiende que están dadas las condiciones para ejercer cuatro años más que serían los últimos de mandato posible lo haríamos con mucho gusto y si el pueblo entiende que no es así volveríamos con mucho gusto a la profesión”.

Con respecto a los dirigentes y los potenciales candidatos, Salomón incluyó en el listado a Alejandro Armendáriz, ex diputado provincial y dirigente fuerte del radicalismo en la Séptima Sección. “Armendáriz puede ser uno de los candidatos que nos pueda acompañar, el radicalismo tiene muchísimos dirigentes que no solo pueden ser concejales sino también pueden ocupar el cargo de intendente. Uno de los desafíos que me va a tocar es no solo gobernar sino también allanar el camino para que otros puedan ser futuros conductores de los destinos de Saladillo. Esta tarea será el mandato principal”.