Mesa de Emergencia: “La peor crueldad es invisibilizar al otro que está sufriendo”

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

La Mesa de Emergencia se volvió a reunir esta semana en Olavarría. El último encuentro formal se había concretado a fines de 2018 cuando pidieron que el Ejecutivo declare la “Emergencia Alimentaria”. Eso no sucedió, pasaron los meses y el escenario se recrudeció.

“Si nos hubieran escuchado antes probablemente hoy no estaríamos atravesando por esta situación”, señalaron los integrantes de este espacio luego de la reunión.

Infoeme habló con dos de sus referentes: la Dra. Alejandra Capriata y el vicepresidente de la Federación de Sociedades de Fomento Martín Roldán. Ambos señalaron que volverán a exigirle al Municipio que intervenga ante las situaciones de necesidad que advierten en distintos barrios.

Alejandra Capriata es pediatra, hace años que trabaja en el Hospital Municipal y es titular de la Asociación de Profesionales. “Nosotros por el lugar donde estamos vemos pasar a la gente con situaciones de extrema necesidad. Cuando vos no comes o no te abrigás obviamente que empiezan las problemáticas de salud“, advirtió.

La llegada del invierno suma complicaciones a un panorama de por sí complejo. Las enfermedades respiratorias como la bronquiolitis se incrementan entre los más chicos. Según Capriata “cuando no se tiene una buena calefacción en esta época de bronquiolitis, es una de las situaciones más peligrosas para los bebés. Y después está el tema de la calidad de comida. Un chico tiene que tener determinadas calorías en el día para mantener su actividad y mantener su cabeza lista para aprender”.

Martín Roldán es integrante de la Mesa de Emergencia, vicepresidente de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales y colaborador del comedor “Pocho Lepratti” que funciona en el barrio Provincias Unidas. “Los vecinos nos piden ayuda, pero hay muchos que la están pasando mal y no te dicen nada o no se acercan a un lugar porque tal vez tienen vergüenza. Hay un sector nuevo que antes no la pasaba mal y ahora sí, y no se anima a ir a los comedores”, describió.

¿Qué comprás con 500 pesos?

A través de un comunicado la Mesa cuestionó que cuando hoy día un Salario Mínimo Vital y Móvil es de 12.500 pesos, el Municipio gestiona una tarjeta de 500 pesos y una bolsa con 8 o 10 productos.

“Nosotros sabemos que hay una pobreza estructural y que hay familias muy vulnerables que conocemos de memoria y hay situaciones de negligencia y de descuido. Si antes no llegaban a comer bien por miles de razones, te imaginas que ahora si te dan una tarjeta de 500 pesos para comprar mercadería ¿qué comprás con esa plata?”, se preguntó Capriata.

“Los más chiquitos dependen de la teta. Si no toman teta, tienen que tomar leche maternizada que no la pueden comprar. Se la tienen que dar. Nosotros luchamos para que aquel que lo necesite, lo tenga”, agregó.

Martín Roldán contó que a la reunión asistieron nuevos referentes barriales y vecinos y vecinas independientes que “empezaron a cocinar en sus casas para ellos y otros vecinos que necesitaban”. Estas familias sostienen la actividad gracias a donaciones por lo que “cocinan con incertidumbre porque no saben si mañana van a tener alimentos. No es una actividad estable”.

Capriata señaló que junto a otra médica asistieron a la reunión de la Mesa para “escuchar a mucha gente que se compromete desde su solidaridad y desde la actitud barrial y de comunidad”. Destacó la importancia de esas acciones pero señaló la necesidad de avanzar respecto a otras situaciones: “Hay que exigirle al gobierno que esté a la altura de la circunstancia. Hay una situación económica que pega muy fuerte a los más humildes. Hay que estar al pie del cañón”.

“Yo ya la pase a esta en el 2001. Anduvimos por todos los barrios con un montón de gente que necesitaba y había respuestas por el lado del Estado que daban ganas de llorar. No repitamos el error por segunda vez. No es justo para la gente humilde”, afirmó.

“La indiferencia es crueldad”

Roldán aseguró que volverán a pedirle al Municipio que declaré la “Emergencia Alimentaria”. Así como lo hicieron el año pasado lo harán nuevamente: “no nos escucharon y ahora la situación se agravó. Y más adelante se va a agravar más todavía. Pareciera que siguen en una posición terca de no querer declararla”.

Contó que “a veces los funcionarios te responden como que las personas quieren vivir de arriba… no quieren vivir de arriba, no es así, la gran mayoría es lo último que quieren”.

“Hay que pedir a los dirigentes, a los que toman las decisiones que salgan a la calle, que vayan a los barrios donde la gente del mismo barrio está pidiendo porque sabe que hay necesidades reales”, resaltó Capriata y agregó “vayan y confirmen. También la indiferencia es crueldad. Y la peor crueldad es invisibilizar al otro que está sufriendo”.

Dejar a un lado el contexto electoral es lo que piden desde el espacio. Capriata indicó que “no podemos terminar en esa discusión absurda y obscena en época de elecciones cuando la gente la está pasando mal”. Por su parte, los integrantes de la Mesa aseguraron que “en este grupo no hay intencionalidades partidarias” y remarcaron que “acá no hay ningún precandidato a nada ni tampoco impulsamos la candidatura de nadie. La política no nos da vergüenza ni miedo, no la menosprecien porque son ellos mismos quienes están ocupando cargos políticos y partidarios”.

“Hay decisiones que tomar. La gente y la comunidad más vulnerable de Olavarría es la que está necesitando una reacción concreta del gobierno: mejores bolsas de alimento, mayor cantidad de gente y vayan a chequear quiénes son las personas”, señaló Capriata.

Por último, enfatizó: “usemos el dinero para las cosas importantes. Hay cuestiones de coherencia. No hay nada peor para un gobierno que la indiferencia hacia los que menos tienen”.