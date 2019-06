El eseverrismo celebró la conversión en Facultad de Ciencias de la Salud

El bloque de Concejales del eseverrismo celebró la decisión de la Asamblea Universitaria Extraordinaria que convirtió en Facultad a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de Olavarría luego de 17 años de su puesta en funcionamiento. El bloque de concejales adelantó, en tanto, que este jueves se buscará que la decisión de la Asamblea sea declarada de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de Olavarría.

El proyecto de Resolución fue anunciado este miércoles en la comisión de Labor Parlamentaria y será presentado – sobre tablas – en la sesión que se desarrollará este jueves.

El eseverrismo, además, señaló que en el transcurso de la Asamblea Universitaria Extraordinaria se dio lectura a la Resolución 079/16 del Concejo Deliberante de Olavarría donde se solicitaba se considere “la posibilidad de homenajear al ex Intendente Helios Eseverri y al doctor Héctor M. Cura al momento de convertir la Escuela de Salud en Facultad”.

Además, “se expresó el beneplácito por la decisión tomada en el Aula Magna de la UNICEN y se hace un llamado para seguir trabajando con más intensidad en la vinculación de la Facultad de Ciencias de la Salud con el sistema de salud de Olavarría”.

“La hoy Facultad de Ciencias de la Salud, desde sus orígenes, no fue pensada escindida del sistema de salud del partido de Olavarría dado que así lo ha dejado planteado en su legado Helios Eseverri”, destaca uno de los párrafos del proyecto que se presentará este jueves.

Se recuerda además que el ex Intendente Helios Eseverri cedió en comodato el edificio del ex Policlínico Ferroviario para el funcionamiento de la entonces Escuela de Salud y que en el año 2009 a instancias del ex Intendente José Eseverri, se aprobó la Ordenanza N° 3245/09 que formalizó la donación de dicho inmueble.