Modo fantasma en Whatsapp: ocultar el estado En Linea y el "escribiendo..."

Seguramente mas de uno tuvo el inconveniente o peleas de por que no respondieron un mensaje de whatsapp cuando estaba conectado, ya sea a conocidos, amigos o familiares. Gracias a una nueva app disponible para Android podrás pasar a "Modo fantasma" o "incognito" es decir no solo recibir mensajes y leerlos sin que se enteren los demas, si no que tambien escribir y no aparecer con el estado "En Linea"

La aplicación en cuestión se llama Flychat, la cual la tendremos que descargar desde Google Play. Una vez instalada deberemos darle un par de permisos especiales los cuales habilitaremos siguiendo las instrucciones la primera vez de uso.

Ya instalada la app y con los permisos otorgados, Flychat generara burbujas al estilo de Facebook Messenger, en donde el usuario no va a tener la necesidad de abrir Whatsapp si es que quiere mantenerse oculto. Cuando llegue un nuevo mensaje desde Whatsaap, flychat te lo hara saber mediante una notificación, abriremos esa notificación y aparecera el chat muy similar a como lo hacemos en Whatsapp.

Un punto negativo es que si nos llegase un audio no podremos escucharlo, tendremos que abrir Whatsapp, con lo que que volveras a aparecer en linea.