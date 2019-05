“Queríamos ganar de local pero nos invadió el nerviosismo”

Fue empate sin goles la primera final de la Región Pampeana Sur, el “carbonero” generó chances y no pudo convertir por lo que viajará a Nicanor Otamendi en búsqueda del boleto a la final por el ascenso al Torneo Federal A.



Gastón Borda, Uriel Raponi y Mauricio Peralta dialogaron con la prensa una vez concluido el partido en la tarde del domingo.



El “Chiky” Borda fue el primero en opinar de la final ni bien Alejo Cid pitó el final del encuentro. “No fuimos nosotros en el primer tiempo, en el segundo lo fuimos a buscar y fuimos Ferro, dejando todo como en cada partido en el torneo” comenzó diciendo el azuleño para luego agregar: “ahora ya pasó y tenemos que pensar en el encuentro que tenemos el domingo que viene".



"Círculo es un muy buen equipo, ya lo sabíamos y habíamos trabajado en la semana sobre eso. Ahora ya los conocemos un poco más, se va a dar otro partido el próximo domingo" sostuvo el volante “carbonero” y afirmó, pensando en el domingo, “el partido dura 90 minutos, gana uno solo y nosotros vamos a ir a su cancha buscar los tres puntos".



Luego fue el turno de Uriel Raponi, el experimentado defensor se mostró con bronca por no haber logrado quedarse con los tres puntos aunque destacó: “Si hubiésemos ganado o perdido la historia tampoco estaba cerrada, estamos iguales y hay que ir allá a cerrar la serie” y dijo posteriormente: “la cancha allá creo que está muy buena, hay que aprovechar eso y seguramente lo trabajemos en la semana porque volveremos a ser 11 contra 11”.



"Ganando o perdiendo no me gusta hacer tiempo, tal vez en Racing lo hacía un poco más, pero yo quiero jugar y hoy siento que tengo jugadores que necesitan tener la pelota en los pies y cuando veo eso me enojo” sostuvo el defensor sobre el modo de juego que presentó su rival de turno, pero también dejó en claro que el árbitro “adicionó bien y que le dan tranquilidad árbitros de esta jerarquía”.



Por último y con la tranquilidad que lo caracteriza tras algunos minutos en el vestuario dio su opinión el entrenador de Ferro, Mauricio Peralta.



“Queríamos ganar de local pero nos invadió el nerviosísimo y así y todo generamos varias situaciones en el primer tiempo y en el segundo tiempo se vio la mejor versión de Ferro” dijo y también aclaró: “Fue duro, lamentablemente no pudimos convertir, teníamos que ganar de local pero sabemos que ellos son un rival que juegan bien”.



El ex director técnico de Estudiantes agregó que: “el partido estaba inclinándose para el lado nuestro con la expulsión -de Vedda- y fue una lástima que después nos hayamos quedamos en igualdad de condiciones. Son finales, lo importante es no perder, la serie está abierta para los dos y ahora vamos a poder hacer un análisis más profundo de cara a la revancha”.