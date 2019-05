Un olavarriense fue condenado por un violento accidente en Azul

Un olavarriense de 31 años fue condenado por un juez Correccional azuleño a la pena de 6 meses de prisión en suspenso, además de un año de inhabilitación especial para conducir por un violento accidente que se registró hace ya varios años en la vecina ciudad.

Se trata de Juan Leonardo Tarántola, a quien el juez Héctor Torrens lo halló culpable del delito de “lesiones leves culposas”, todo en el marco de un juicio abreviado que se concretó en las últimas horas.

“Considero inconveniente que la pena sea de efectivo cumplimiento, debiendo sí, por el plazo de dos años, fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad otorgada en caso de incumplimiento de alguna de dichas pautas”, se expuso en la resolución para dar cuenta del modo de aplicación de la condena.

“Encuentro que, como lo solicita la Acusación, deben valorarse como agravantes el nivel de alcoholemia que registraba el causante al momento del hecho y la calidad de conductor profesional que ostenta”, escribió el juez Torrens

El hecho que se le imputa se registró en el cierre de la madrugada del 8 de junio 2014, cuando junto a otros jóvenes se movilizaba a bordo de un Peugeot 206 en Azul. Fue sobre la avenida Mitre donde giró a la izquierda, en una maniobra prohibida y con señalética dando cuenta de esa prohibición en el lugar -algo que fue expuesto en el fallo-, e impactó violentamente contra un Renault Clio que circulaba sobre esa misma avenida pero en el carril contrario.

“Como estaba el semáforo en verde por Mitre en la intersección con España, cuando estoy por pasar se me cruza un automóvil y me lo choco. Para mí fue como una pared, porque no alcancé a frenar, no pude hacer nada”, declaró el conductor del Clio en la causa.