Segundo juicio por Alberto Castro: “Pasan los años y no lo podés entender”

Ignacio Cerdera

@nachocerdera

Pasaron ya 7 años, pero la precisión de los recuerdos hace parecer que todo fue ayer. Pasaron más de 9 pero aún no puede terminar de cerrar el capítulo más duro que la vida le puso por delante. Se trata de Gabriel Castro, hermano de Alberto, el hombre que a inicios del 2010 fue asesinado en el interior de su casa, ubicada a pocos metros del cruce de avenida Pringles y Bolívar.

“No tengo problemas en hablar, siempre lo mejor es sacar lo que tengas adentro”, dice y la verborragia lo delata. Las palabras se suceden unas a otras de manera casi ininterrumpida. Sin embargo, por momentos flaquea, por más firme que quiera imponer su semblante. “Es como un balde de agua fría, es revivir todo, te viene a la mente lo que viviste durante dos años y medio”, narró en un diálogo a solas con Infoeme.

Fue el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 el que condenó a sendas prisiones perpetua a Claudia Baldini y Mirta Gómez, con el dato no menor que esta última era la esposa de la víctima. La restante, una reclusa a quien había conocido en el marco de su desempeño en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Pasan los años y no lo podés entender”, continuó Gabriel, quien siguió muy de cerca el avance de la investigación encabezada por la fiscal Viviana Beytía, sobre quien no escatimó en elogios. En las próximas horas esta historia sumará un nuevo capítulo, quizás sorpresivo, pero también anhelado desde la familia Castro.

“La principal testigo es Mirta, pero ¿por qué no lo hizo antes?, es una locura”

Se trata del juicio contra Kevin Baldini, hijo de Claudia, a quien finalmente se le imputará en el marco de un juicio oral el “homicidio agravado por alevosía” del que resultó víctima Alberto Castro. Su nombre siempre giró en torno a la causa inicial, sin embargo nunca quedó firmemente implicado ante la falta de pruebas certeras. Obviamente las acusadas nunca lo situaron en ese sitio, tanto en la investigación como en el juicio. Fue un “homicidio de puertas adentro” se dijo una y otra vez para explicar la orfandad probatoria que hubo sobre ciertas cuestiones.

“Me causa más bronca”

Sin embargo, eso habría cambiado hace ya varios meses. Según narró Gabriel Castro, Mirta Gómez “se arrepintió” y habría ubicado finalmente al joven en la escena. El fallo redactado en 2012 daba cuenta de una tercera persona, pero nunca se disipo de manera concreta esa identidad. Eso podría cambiar a partir de este martes, cuando en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil se inicie el juicio contra el joven.

Kevin Baldini era menor de 18 años cuando todo pasó y fue por ello que tuvo que afrontar una causa paralela bajo otro fuero. “Me causa más bronca”, enfatizó Gabriel sobre lo hecho por Gómez. “Es una credibilidad a lo que vengo diciendo desde 2010, por qué tuvieron que esperar 7 años para hablar”, completó.

“Recién después de dos años y medio pude hacer el duelo, y ahora hecho pelota de nuevo. Hecho bolsa, se te vienen 20 mil imágenes a la cabeza”

Ahora restará conocer si efectivamente Mirta Gómez ratifica aquello que habría develado hace ya varios meses. Su declaración se llevará a cabo bajo una suerte de logística que le impedirá cruzarse con Claudia Baldini, quien también declarará este martes. El testimonio de Gabriel, según presume, servirá para intercalar las declaraciones y permitir los traslados de una y otra dentro del recinto de justicia azuleña.

“Es un sabor agridulce, se va a cerrar pero por qué no se cerró antes, para que no pasara todo esto”, indagó nuevamente. “Es como un retroceso, empezás a recordar un montón de cosas, es todo lo mismo, encontrarte con personas que no las querés ver más. Es algo que te sigue machacando”, finalizó.