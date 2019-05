“Fuimos un gran equipo durante todo el partido”

Estudiantes sufrió un golpe inesperado el pasado viernes tras empezar perdieron la serie y cortar una racha de 22 victorias consecutivas en el Maxigimnasio pero en la pronta revancha, no solo porque ganó sino porque lo hizo jugando bien, lo que la da un plus anímico a la victoria.

Santiago Arese e Ignacio Galardo dieron su opinión tras el triunfo por 85 a 71 frente a Atenas y en la previa de viajar a Carmen de Patagones donde proseguirá la serie.

“Lo más importante es que jugamos bien, ajustamos detalles que teníamos que acomodar, fuimos un gran equipo durante los 40’, con altos y bajos, pero cuando estuvimos bajo lo supimos levantar rápidamente. Era un punto vital para nosotros, teníamos que ganar si o si en casa; debíamos recuperarnos rápido de un golpe duro y así fue; terminó el partido del viernes y fue borrón y cuenta nueva y ponerse a pensar en lo que se venía” comenzó diciendo Ignacio Galardo, una de las figuras del equipo de Gustavo Fernández.

La noche del domingo seguramente será una de las más recordadas por Galardo, quien terminó el juego con 16 puntos, 4 rebotes, fue cinco veces a la línea y sacó un muy satisfactorio en la tarea de frenar a Nwogbo: “Me sentí muy cómodo, está muy bueno sentir que le rendís en todos lados al equipo, me refiero a que me tocó defender un jugador importante de ellos y después me encontré con puntos cerca del aro, que está muy bueno”.

La serie se traslada al Carmelo Trípodi Cala y el olavarriense cree que serán “dos partidos durísimos… ellos son un gran equipo, juegan un buen básquet. Nosotros jugamos muy bien, debemos repetir el partido que hicimos poniéndole un plus porque vamos de visita. A buscar sí o sí un punto, y si son dos bienvenidos serán” se ilusionó.

El capitán de Estudiantes también dio su opinión tras la victoria y por el juego desplegado en el rectángulo de juego: “Era lo que imaginábamos, primero ganar y después si se podía ganar jugando bien mejor, cosa que ellos se vayan con la sensación de que no les va a ser fácil ganarnos en su casa”.

“Cuando se cierran los espacios para los jugadores importantes, aparecen los chicos que vienen de atrás y eso es muy bueno porque te hace un equipo más largo y el otro equipo tiene que preocuparse por todos los que vienen del banco… contento con el juego de los chicos, de a poco van apareciendo los frutos de todo el trabajo que hacen” sostuvo Santiago Arese.

“El sábado por la tarde vimos videos y corregimos lo que habíamos hecho mal. Hoy no hicimos nada raro, ellos tampoco, solo ejecutamos mejor que ellos, ahí estuvo la diferencia de que el partido quedara para nosotros” respondió sin dramatismo una de las figuras del “bataraz” tras la caída en el inicio de las Semifinales.

Por último, uno de los cordobeses del plantel se animó a imaginar el tercer punto, partido que se estará jugando el jueves 23 desde las 21:30: “Dentro de la cancha somos cinco contra cinco y el que ejecute mejor seguramente se llevará el partido. Mucho no vamos a cambiar, estamos en un Play-Off, ya nos conocemos bastante, la clave será minimizar los errores y ejecutar bien cuando te toque”.