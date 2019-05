“Ciudad Cardioprotegida”: continúan las capacitaciones en las escuelas

Se instalaron desfibriladores en las sedes de las ex escuelas Normal, Nacional y Comercio.

En el marco de la implementación del programa Ciudad Cardioprotegida en Olavarría, el Municipio informó sobre el trabajo con instituciones educativas públicas y privadas, Policía, Bomberos y Ejército del Partido cuyos integrantes “reciben capacitación en RCP (reanimación cardiopulmonar) y manejo de DEA (Desfibrilador Automático Externo)”.

El Programa comprende la instalación de DEA en las escuelas con mayor índice de matrícula del Partido. Días pasados se instaló el primero de estos dispositivos en la EES N° 10 (ex Normal), en tanto que este jueves en la sede de las EES N°6 (ex Nacional) y N° 8 (Ex Comercial).

En este contexto, “se brindó una capacitación para la comunidad educativa del establecimiento de los turnos tarde y noche sobre uso de DEA, así como también se instruyó en técnicas de RCP”.

Este tipo de cursos, coordinados desde la Secretaría de Salud Pública municipal son dictados por estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCS).