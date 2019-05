“No nos salió nada, no la metimos pero hay que estar tranquilos”

Estudiantes cayó 77 a 69 ante Atenas en la noche del viernes y La Liga Argentina ya no tiene invictos.



Luego del final del primer punto que marcó el triunfo “maragato” y unos muy bajos porcentajes desde el perímetro para el equipo olavarriense, Agustín Brocal y Gustavo Fernández analizaron el inicio de la serie.



“No nos salió nada, no estuvimos efectivos desde afuera, nos plantearon una defensa en zona y aunque encontramos tiros no la metimos. Hay que estar tranquilos, seguramente el domingo esos tiros van a entrar” dijo Agustín Brocal en un breve análisis del primer punto de la serie.



En cuanto a la racha positiva que se rompió dijo: “Podía pasar, las rachas están para romperse. El invicto en algún momento se podía perder, llegó en una Semifinal que no es poca cosa pero no marca nada”.



Por su parte, Gustavo Fernández fue claro a la hora de hablar de la localia y la serie. “Impacta… podía pasar y pasó; ahora ya está, hay que enfrentarlo. Más allá de la racha que se cortó yo me fijo en la serie, que es a tras juegos ganados, vamos 1-0 abajo y eso miramos”.



“Ahora queda hacer un análisis para ver de qué manera podemos encontrarnos un poco más cómodos en el campo. Ellos jugaron mejor que nosotros, encontraron sus puntos donde normalmente los encuentran, era lo tratamos de evitar y no lo pudimos hacer, pero la serie continúa” dijo el coach sobre el juego.



Ante la poca efectividad de tres puntos el entrenador opinó: “La primera imagen que tengo en mi cabeza es haber encontrado las oportunidades y no haberlas podido concretar, que es una cosa que puede pasar. Van a aparecer los triples de Julián, de “Toti”, de Andrés y de todos los que nosotros sabemos que los pueden meter porque los necesitamos”, pero también analizó el juego en la zona pintada donde la dupla Gamazo-Nwogbo fueron los protagonistas.



“Lotanna -Nwogbo- va ser un artífice importante es la serie les provee mucho. Es una defensa de equipo la que hay que hacer sobre ese jugador” y “es probable que aparezca un poco más Pablo –Moya- que va a quedar con opciones porque Nwogbo no es gran defensor, pero eso no quita que no necesitemos la efectividad de tres puntos porque eso nos hace sentir cómodos”.



“La pelota no entró, el básquet es tan simple como eso. Llegamos siempre a la misma conclusión, gana el que tiene una mejor noche y le tocó a Atenas” cerró Gustavo Fernández.