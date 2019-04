“Mantener el invicto no es fácil y este #2 es fruto del trabajo”

Estudiantes venció a Del Progreso en la noche del domingo y se aseguró el segundo puesto en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur y tras el triunfo los protagonistas dialogaron con la prensa.



Los dirigidos por Gustavo Fernández superaron desde el inicio mismo del juego a su rival de turno y aunque la diferencia fue de diez puntos hasta el cuarto final, en la foto del partido se veía una amplia diferencia de jerarquía individual y colectiva.



“Terminamos ganando con una gran diferencia con mucho efectividad de tres puntos” fueron las primera palabras de Santiago Arese, quien luego agregó estar “contento porque seguimos invictos y falta poco para cerrar la etapa”.



El capitán del “bataraz” comentó entre risas que se “me olvidó que un partido más nos posicionaba en el segundo puesto, contento por todo lo que trabajamos en el año, es fruto del trabajo y seguir invictos no es fácil”.



El partido del miércoles no será uno más y si bien desde lo deportivo no cambiará nada, pero desde lo emocional dejará huellas para el cordobés ya que cumplirá 150 partidos con la casaca albinegra. “Van tres años, contento por estos partidos cumplidos ojala sean muchos más… ¿la sentís como propia? Sí, obviamente. Me siento identificado con el equipo, con la ciudad”.



Juan Bergel también dialogó con la prensa luego de la conquista y tras su segundo partido en Estudiantes: “Por suerte ayudé al equipo a cumplir con uno de los objetivos que era quedarse con la localia de cara a los Play-Off y se pudo asegurar”, mencionó el santafesino.



“Creo que es difícil encajar en un equipo que tiene ocho meses de armado, hace diez días que estoy acá y de a poco voy agarrando ritmo con los chicos, conociéndolos” dijo Bergel sobre su proceso de integración para comentar luego: “Más que aprender las jugadas es conocerlos a ellos porque había jugado en contra pero no es lo mismo; solo con Pablo -Moya- coincidimos en Concordia”.



El recién llegado a la ciudad fue uno de los responsables de la escapada del “Bata” en el último cuarto y sobre eso detalló: “Es lo que entrenamos, venimos a tirar mucho; me caracterizo en la ofensiva por mi tiro de tres, ojala sigan entrando” dijo entre risas antes de concluir afirmando que llegó a Estudiantes “para ayudar al equipo a pelear lo más arriba posible”.