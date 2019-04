Destacados economistas disertarán en una jornada

El viernes 3 de mayo se llevará a cabo en Olavarría una jornada denominada “El Sistema económico como Factor de Desarrollo” que contará con la participación de destacados economistas.

La actividad libre y gratuita es organizada por el Distrito III del Colegio de Ingenieros y dará inicio desde las 15:00 en la sede de calle Álvaro Barros 2946.

Entre los disertantes estarán la Licenciada Mercedes Marcó del Pont, el economista Carlos Heller (Videconferencia) y el economista francés Robert Boyer

Mercedes Marcó del Pont: Charla “El desafío del desarrollo en tiempos de financiarización”

Economista, investigadora y académica argentina enrolada en la corriente desarrollista o estructuralista. Fue consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se ha desempeñado como diputada nacional (2005–2008), y ha estado al frente del Banco de la Nación Argentina (2008–2010) y del Banco Central de la República Argentina (2010-2013) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Carlos Heller: Charla “Análisis de la situación actual”

Es un cooperativista, político y dirigente deportivo argentino. Fue fundador y presidente del Banco Credicoop (cooperativo) y vicepresidente del club Boca Juniors. Es el principal dirigente del Partido Solidario (PSOL) y fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2009 hasta 2017

Robert Boyer: Charla: "El crecimiento con equidad frente a la financiarización"

Economista francés conocido por ser uno de los principales autores de la escuela de la regulación. Boyer estudió en algunas de las grandes escuelas francesas: la Escuela politécnica (promoción X 1962), Sciences Po y la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas (ENPC).

Se desempeña diversas actividades científicas y administrativas: Economista en el Centro para la Investigación Económica y sus Aplicaciones (CEPREMAP). Director de investigaciones del CNRS en la Escuela Normal Superior. Director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS). Miembro del Consejo de Análisis Económico. Miembro del consejo científico del Centro San Gobain para la Investigación en Economía. Miembro del comité ejecutivo de la Society for the Advancement of Socio-Economic. Miembro del comité de dirección de la Asociación Francesa de Ciencia Económica.