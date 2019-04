La semana política: mientras las encuestas aparecen, todos muestran gestión local

Los principales dirigentes, con problemas de diverso tipo con sus candidatos nacionales. El ancla de Galli es Macri; si Cristina no juega Aguilera estará en problemas, y Eseverri pierde terreno con Lavagna. Todos salen a mostrar gestión: Galli los millones en obras, Eseverri lo realizado en sus ocho años, y Aguilera muestra equipos y trabajo en territorio. ¿Alcanzará? La novela del radicalismo suma otro capítulo.

Alexis Grierson

@alexisdechillar



Para muchos las elecciones han quedado largas: buena parte de la sociedad quiere votar. Las razones pueden ser discutibles, buenas o malas, pero la ansiedad electoral puede más. Y todavía falta, no sólo develar quienes serán finalmente los candidatos a Intendente, sino además las estrategias que llevarán a ese lugar. Repasemos un poco.

Las encuestas en estos meses aparecen dispares, pero con algunos datos que como mínimo merecen especial atención. El que quizás es el más duro es el rechazo al gobierno de Macri: en un relevamiento realizado a domicilio a más de 290 personas en Olavarría, Sierras Bayas y Loma Negra, un 73% de dichos encuestados desaprueban la gestión presidencial.

Si nos vamos en los números “a favor” tampoco hay un contexto bueno: solo el 15% de los consultados acompaña la política económica de Macri.

El problema inmediatamente surge para Galli: si bien su candidatura por sí sola tiene números interesantes –que en promedio con otros sondeos a los que accedió Infoeme le darían por muy poco la intendencia- ir con la boleta de Macri lo perjudicaría, y mucho. En algunos relevamientos algunos pocos puntos, en otros, hasta 10 puntos por debajo. De todos modos, aún lo protege el "paraguas Vidal" que haría que el impacto sea bajo o mínimo, según indicaron algunos encuestadores locales a Infoeme.

Pero Galli no es el único con problemas: Federico Aguilera es uno de los que, en promedio, tiene un porcentaje de acompañamiento más parejo (que ronda en el 28%) pero con Cristina Fernández de Kirchner en la boleta: la ex presidenta es la dirigente con mayor intención de voto en la ciudad, por varios puntos de ventaja por sobre Macri, Lavagna, entre otros. ¿Qué sucede? La líder de Unidad Ciudadana, ¿será candidata? En caso de que la respuesta sea no, los números cambiarían y bastante.

Eseverri, dentro de los márgenes, está parado distinto en la foto: en algunos sondeos lo dan líder en intención de voto, en otros como un cómodo tercero. En esta disparidad tan grande de cifras, aparece la figura de Lavagna. Que Eseverri ayuda a subir, pero que aún no marca una tendencia grande como para que la ayuda sea recíproca. Encima, Lavagna se distanció de Sergio Massa (otro al cual Eseverri le genera “arrastre”) dentro de Alternativa Federal y eso complica la posibilidad para sumar votos. En otras palabras, todo depende más de Eseverri que lo que pase arriba. En una elección que se puede nacionalizar, es complicado.

En materia de imágenes, Eseverri mantiene el 61% histórico de hace 4 años, en algo curiosamente inamovible. En todos los sondeos consultados los números son similares. Ezequiel Galli tiene algunas diferencias: mientras que algunos lo posicionan con una cifra más alta que la de Eseverri, las dos encuestas a las que accedió Infoeme lo dan con un 44,4% y un 48,5% respectivamente. Aguilera cierra el trío de candidatos con un 36,4%, otra cifra que el dirigente kirchnerista mantiene de manera regular, y mejor parado en la foto: todavía es el que tiene mayor desconocimiento, importante terreno para aprovechar en la campaña.

En problemáticas locales, la industria y el comercio de la ciudad “no están en su mejor momento” dado que entre regular y mal reúnen el 71% de las respuestas de los encuestados.

Entre los principales problemas del distrito se encuentra la Inseguridad (24%); la falta de trabajo (12,6%); las calles en mal estado (11,6%); la falta de cloacas (5,6%) y el Estacionamiento medido (3,5%).

Otra curiosidad: a los consultados se les preguntó que es “lo mejor” y “lo peor” de la gestión Galli. ¿Las respuestas? “No sabe” en ninguno de los dos casos.

Por último en materia de encuestas, el periodista Eduardo Feinmann arrojó un dato llamativo en uno de sus programas televisivos. Indicó que tuvo accesos a encuestas nacionales y “en Olavarría pierde Macri”. ¿Una tendencia que confirma las encuestas realizadas en la ciudad?

El dilema radical

Galli, moderado y pensando en la gestión, insistió en que no habrá PASO dentro de Cambiemos en Olavarría: “lo que venimos trabajando con el resto de los distritos es que donde gobierne Cambiemos, no haya interna en las PASO” dijo el intendente. Pareciera que, a pesar de que falta, es un hecho. Incluso, sin decirlo, el intendente dejó en claro que tiene a “sus” radicales en caso de armar una lista integrada.

Pero la UCR no da el brazo a torcer: el presidente del comité Francisco González dijo que el intendente se “apuró”, que “son tiempos difíciles para los olavarrienses y los argentinos para darle tanta importancia a un armado electoral que todavía falta” aunque “tenemos la obligación de llevar la voz de los radicales y que el radicalismo se sienta representado en Olavarría, tenga un espacio de discusión y de debate”. Y una lista en las PASO, agregamos desde acá.

El subsecretario de Gobierno Hilario Galli se sumó a la discusión. Tomó una frase de González en diálogo con Infoeme (“Lo dijo Balbín en su momento: el que gana gobierna y el que pierde ayuda y es como hay que entender la política”) y le agregó, en Twitter, “como para ponerlo en práctica”. Es que la interpretación que se arroja es que, si nos trasladamos a la discusión por la intendencia, Galli le ganó la PASO a Ernesto Cladera en agosto de 2015. “Ernesto acompañó, todos los demás no” se agregó. ¿Conclusión? Consideran al sector radical encabezado por González y Franco Cominotto como “disidente”.

La localización de las elecciones

Mientras todos afirman que la elección se “nacionalizará”, la lejanía con el cierre de listas muestra, al menos, todo lo contrario: los tres principales candidatos buscan localizar la elección en Olavarría.

Galli, por ejemplo, se muestra trabajando codo a codo con la Provincia pero mostrando obras locales. En sintonía con un discurso de gestión/campaña, resalta el profundo trabajo en materia de infraestructura como las cloacas, por ejemplo. ¿Un dato fuerte? El “de afuera para adentro” llegando a barrios de la periferia local con reclamos históricos. Con algún que otro saldo deudor, pero con cifras que son importantes en un año de “recesión”. No sería de extrañar que en diciembre la inversión en obras roce los 500 millones de pesos.

Eseverri aún se mantiene en silencio, pero por algunas de sus declaraciones, y los dichos de sus concejales en el HCD, la idea es mostrar lo realizado en los últimos 8 años en la ciudad: desde el Centro Cultural San José, la Casa del Bicentenario, el Museo de Ciencias en La Máxima, los Centros Territoriales y otras obras de infraestructura, el ex intendente buscará comparar las gestiones con Galli y, de esta forma, aspirar a volver a la intendencia. Ojo, el ex jefe comunal también tiene un saldo deudor en sus dos gestiones.

Federico Aguilera, por su parte, también dejó en claro que quiere y que tiene con qué. Buscó meterse en esa dicotomía de gestiones resaltando exitosas acciones políticas y mostrando equipos de trabajo en varias áreas. “Solo en estos últimos días lanzamos la tercera edición de Construir Futuro (programa de becas para estudiantes) y el comienzo de los operativos de venta de garrafa social en barrios y localidades. Recibimos al intendente Gustavo Cocconi para hablar de gestión local, armamos un plan integral para la problemática de los perros en situación de calle con parte de nuestro equipo y convocamos para este sábado (por ayer) al segundo Encuentro de Mujeres para abordar propuestas de gestión en materia de género”.

Dejando en claro que “se preparan para gobernar” señalan que tienen un equipo firme con profesionales, representantes de diversos sectores de la comunidad y militantes de todo el territorio “que está pensando, proyectando y ejecutando políticas de gestión concretas por y para los olavarrienses”.

Las campañas tendrán variantes. Y como todo quedó “largo” (la espera para junio y la campaña formal se ha hecho bastante tediosa) todos muestran sus cartas. De a poco, desconfiando del de al lado, con mucho por recorrer, pero ya mostrándose. Mientras tanto, claro, nosotros seguimos.