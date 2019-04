A fin de mes comienzan a regir los plazos del Cronograma Electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó hoy que los jóvenes que cumplan 16 años hasta el 27 de octubre próximo -día de las elecciones generales-, o los ciudadanos que se hayan mudado, tienen tiempo hasta el 30 de abril próximo para actualizar el DNI y ser incluidos correctamente en el padrón, con vistas a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto, y las generales y presidenciales de octubre.

El 30 de abril cierra el padrón provisorio y por lo tanto es la fecha límite para las novedades registrales, y así figurar correctamente, según el cronograma dispuesto por la CNE, máximo organismo de la justicia electoral, integrado por Santiago Corcuera, su titular, y Alberto Dalla Vía.

El padrón será exhibido a partir del 10 de mayo y hasta el 24 de mayo, lapso en el que se podrán verificar los datos y hacer reclamos si hubiere errores.

Además, la Cámara Nacional Electoral indicó que los jóvenes que cumplan los 16 años hasta el 27 de octubre inclusive y que hayan actualizado el DNI como mayor, pueden votar en las primarias del 11 de agosto y en las generales del 27 de octubre.

Además, en caso de no haber realizado esa actualización del DNI como mayor, deben tramitarla antes del 30 de abril, a fin de que se vea reflejada en el padrón y así poder votar. Caso contrario, no podrán hacerlo por no figurar en el padrón.

En el caso de cambios de domicilio que se hagan después del 30 de abril, fecha de cierre del padrón provisorio, no se van a ver reflejados en el padrón.