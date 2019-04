Etapa de definición en el fútbol local con más de 40 partidos para el “finde”

El pasado jueves, en la reunión semanal se programó la actividad del fútbol local que entró en etapa de definiciones en el fútbol menor y en la Primera División masculina.

Este jueves se definieron los horarios de la última fecha de la etapa regular del Torneo Apertura que la Liga de Fútbol de Olavarría organiza para la Primera División; el líder, Racing, jugará el domingo a las 11:00 ante Embajadores. El sábado se definirá el Preparación de Inferiores; el domingo habrá Femenino y Campaña y comienza el Regional Juvenil.

Vale recordar que los tres primeros de la etapa regular clasificarán directamente a cuartos de final y los otros ocho equipos van a la repesca. Luego los cuatro ganadores de la repesca y el equipo eliminado que mejor se haya ubicado en la primera etapa avanzarán a la segunda instancia de Play-Off.

En el caso de haber empate en la primera posición, para que esto ocurra Racing debe empatar y Ferro Carril Sud superar a Luján, se deberá jugar un partido desempate. Es bueno resaltar que el ganador de la Etapa Regular se gana el derecho a una Súper Final en caso de no ganar el Play-Off.

PROGRAMA

Inferiores

Viernes 26

Estudiantes vs. Ferro C. Sud – Desde las 18:30, en 6ª y 9ª.

Sábado 27

Estudiantes vs. Ferro C. Sud – Desde las 11:00, en 10ª, 8ª y 7ª.

El Fortín vs. Luján – Desde las 10:30, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Hinojo vs. Racing – Desde las 12:00, en 7ª y 6ª.

San Martín vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 6ª, 10ª y 7ª.

Embajadores vs. Loma Negra – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Domingo 28

Hinojo vs. Racing – Desde las 10:00, en 8ª, 9ª y 10ª.

Martes 30

Estadio “Ricardo Sánchez”

El Fortín vs. Racing – 19:00, en 7ªbis

Estudiantes vs. Hinojo – 20:30, en 7ªbis

REGIONAL JUVENIL

Sábado 27

Racing vs. Sport de Salto

14:00 Sub13 y 16:00 Sub15

Domingo 28

Embajadores vs. Estudiantes

12:00 Sub15 y 13:45 Sub13

FEMENINO

Domingo 28 - Est. Santa Águeda

10:00 CEF Nº44 vs. Provincias Unidas

11:15 Tres Hermanos vs. Muñoz

12:30 Luján vs. Pueyrredón

13:45 El Fortín vs. CEF Nº100

15:00 Ferro C. Sud vs. Racing

16:15 Loma Negra vs. Nicolás Avellaneda

En Su15:

12:00 CEF Nº100 vs. Ferro C. Sud

13:00 CEF Nº44 vs. Loma Negra

CAMPAÑA

Domingo 28 – 3ª fecha, en Espigas

11:45 Durañona vs. Crotto

14:00 Santa Luisa vs. Iturregui

16:00 Espigas vs. Muñoz

PRIMERA

Domingo 27

Racing vs. Embajadores – 11:00 (1ª) y 13:00 (Rva.)

Hinojo vs. Cosecha Mundial – 14:00 y 16:00

Loma Negra vs. Estudiantes – 14:00 y 16:00

Lunes 29

San Martín vs. Sierra Chica – 19:00 y 21:00

Miércoles 01

Luján vs. Ferro C. Sud – 14:00 y 16:00 (Est. San Martín)

Además, en la reunión del Comité Ejecutivo dijo presente el referente del Departamento de Árbitraje, quien a pedido de los clubes se presentó, junto a los árbitros Adrián Deber y Leonardo Rossi.

La próxima reunión liguista será el 1 de mayo, se realizará ese día para poder organizar los cruces de Repechaje, que en un principio se estarían disputando el domingo 5 y el miércoles 8 de mayo.

Fuente: Prensa LFO