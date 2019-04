Vidal: “No negamos la realidad, nos hacemos cargo con medidas concretas”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció en la mañana de este miércoles un plan de medidas que tiene como objetivo palear la inflación.

La mandataria habló en el marco de una conferencia de prensa: "Este equipo estuvo trabajando en una serie de medidas que acompañan a las medidas del gobierno nacional. Son respuestas concretas a una situación difícil. No es un discurso, no es relato, tiene que ver con no negar la realidad: nos hacemos cargo".

Luego se refirió a los descuentos que impulsan en supermercados desde Banco Provincia: "Esta medida es para todos los bonaerenses que la soliciten y pidan acceder a una tarjeta de débito con caja de ahorro gratuita en el banco".

Con respecto al 30% del salario en el valor de las cuotas de los deudores de créditos UVA, Vidal dijo que “esas 17500 familias que están haciendo un gran esfuerzo para pagar su crédito van a tener un tope en la cuota, que será el 30% de su salario. Si se supera ese tope, se va a hacer cargo el gobierno de la provincia, desde abril a diciembre de este año".

En relación a las tarifas, detalló que la provincia decidió congelar los costos y no proceder con los aumentos previstos. "En la boleta que cada bonaerense paga hay una parte que tiene que ver con la generación de energía, otra con la distribución y otra con los impuestos. Ninguna parte de la factura debería aumentar, y esto rige para todos los usuarios y todas las empresas", dijo.