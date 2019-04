Llevaba un pañuelo verde y la echaron de un boliche en Mar del Plata 

El pasado jueves una joven marplatense fue a bailar pero la echaron por llevar un pañuelo verde de Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y decidió denunciar lo sucedido en las redes sociales.

Anoche me echaron de un boliche. No, no estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía MI PAÑUELO VERDE atado a la riñonera. Voy a contar cómo fue con el objetivo de que se la bronca se vuelva colectiva y el repudio también.

Juliana contó como el personal de seguridad le dijo que se sacara el pañuelo sin mediar explicaciones. A raíz de esta situación, el colectivo de mujeres convocó a un pañuelazo en repudio al boliche Clip de la ciudad balnearia.

La denunciante es la expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, quien asegura que el jueves a la madrugada, al concurrir con sus amigos al boliche Clip, ubicado en Santiago del Estero entre Colón y Brown, fue echada del lugar por el personal de seguridad.

La joven explicó que la situación la tomó por sorpresa y que le contestó con respeto al hombre que la abordó para que abandone el boliche, “Es mi pañuelo del aborto, lo llevo siempre y no tiene nada de malo", pero la respuesta que recibió fue: “No me importa, si querés pasar sacatelo”.

Respiré hondo y lo empecé a desatar, mientras iba entrando. Cuando ya estábamos adentro, con mi compañero criticamos la actitud del chabón-patova-boliche y me dijo que si me lo quería poner me lo pusiera, entonces lo volví a atar en la riñonera. En no más de 10 minutos >>